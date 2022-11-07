Трішки ностальгії: улюблені продукти з 90-х років, про які часто згадують з посмішкою

У багатьох людей 90-ті роки минулого століття асоціюються не лише зі злиднями, але й з безтурботним дитинством та незвичайними імпортними продуктами в яскравій упаковці. ТСН.ua зібрав для вас топ продуктів з 90-х, щоб просто пригадати з посмішкою, як це було.

Чи пам'ятаєте ті часи, коли кожна дівчинка у дворі вивчала кохання по жуйкам "Love is", а хлопці збирали вкладиші з машинками "Турбо"? Які смаколики з 90-х полюбляли ви?

Бульйонні кубики: Gallina Blanca, Knorr, Maggi

"Gallina Blanca буль-буль, буль-буль" - цю пісеньку точно пам'ятають всі ті, хто ріс в 90-х, адже вона лунала з кожного телевізора. Бульйонні кубики були на кухні всіх господинь і їх додавали в будь-які супи, борщі, а також в картоплю і тушковані страви. Всі вони допомагали отримати більш насичений та яскравий курячий, телячий чи грибний смак.

Маргарин Rama

Цей продукт також займав особливе місце на столі українців в 90-х роках минулого століття. Більшість приймали маргарин за вершкове масло з цікавим смаком, а тому щедро намащували його на шматки хліба. Ще більшою популярністю користувалися у наших мам та бабусь пусті баночки з-під маргарину Rama. В них зберігали всяку всячину, наприклад, цвяхи або ґудзики.

Сухарики "Три корочки"

Хоча ці сухарики з'явилися аж наприкінці 90-х років, вони відразу стали дуже популярними серед молоді. Найбільш культовими серед усіх інших в лінійці даного продукту стали "Три корочки" зі смаком хріну. І якщо дуже сильно постаратися, то можна навіть відчути на язиці той неповторний смак.

Вермішель "Мівіна"

Звичайно, її можна придбати і сьогодні, але в ті часи кожен учень, повертаючись зі школи, купував суху вермішель і з'їдав її разом з приправою без гарячої води. Як наші шлунки витримували таке навантаження зрозуміти важко, але цей продукт вважався верхом задоволення.

Жувальні цукерки "Mamba"

Рекламу цього продукту про те, що "Серьожа теж любить "Mamba"" багато хто пам'ятає до сьогоднішнього дня. Хоча ці фруктові іриски все ще можна придбати в магазинах, найбільшу популярність вони отримали саме в 90-х.

Жуйки "Love is"

Фантики цих жуйок розповідали, що таке справжнє кохання, а тому їх полюбляли збирати дівчатка. Багато хто дізнався про почуття саме з розповідей, які були описані на невеличких папірцях. Особливо полюбився всім полунично-банановий смак. Цікаво, чи є серед вас ті, кому вдалося зібрати повну колекцію фантиків "Love is"?

Жуйка "Turbo"

Ще одна жуйка, яку точно пам'ятають всі діти 90-х років. Перша з'явилася з приємним ароматом персика, а згодом можна було поласувати й іншими фруктовими смаками. Виготовленням жуйки займалася турецька компанія Kent Gida. Надзвичайно тверда гумка, яку було важко розжувати, здавалася найкращими ласощами в дитинстві.

Фантик з жуйки "Turbo"

А всередині був вкладиш з популярними на той час автомобілями та мотоциклами. Саме тому жуйки "Turbo" були дуже популярними серед хлопчаків. 1995 року виробництво розширилося і з'явилося три окремі лінійки з різними фантиками всередині - Turbo Super, Turbo Classic і Turbo Sport. Нині гумка також випускається, але її популярність вже не така шалена.

Tic-Tac: усього дві калорії

В ті часи мало хто задумувався над тим, щоб рахувати калорії. Але радісний слоган реклами Tic-Tac про те, що в смачних драже усього дві калорії, запам'ятався всім і надовго. Хоча у той час смаколики поїдалися цілими упаковками і були в кожній сумці.

М'ятні цукерки Rondo

Були ще цукерки Rondo, які, в розумінні наших батьків, могли запросто вилікувати хворе горло. Адже вони дивилися популярну на той час рекламу про супер-м'ятний смак.

Жуйка "Boomer"

Різноманітні жуйки в ті часи були дуже популярними серед дітей України. Назва цього бренду пов'язана з іменем супергероя з Іспанії, який відрізнявся цікавою зовнішністю: в нього були пластикові кінцівки. Кожна упаковка жуйки мала всередині фантик-наліпка, де розповідалася історія, як герой Boomer когось врятував. Цікаво, але діти в 90-х цінували саме гумку, а не наліпку. Адже компанія пропонувала широкий спект смаків - від фруктових до екзотичної на той час кока-коли. А ще з цієї жуйки можна було надути найбільшу бульбашку.

Напої в порошках Invite+, Yupi та Zuko

Напевно кожен все ще пам'ятає слоган "Просто додай води". Саме він звучав з реклами напою "Invite+". Таким же був і Yupi. Звичайний порошок, який потрібно було розвести у склянці води, щоб отримати "натуральний" сік з найрізноманітнішими смаками. Звичайно, натуральністю там і не пахло, але для дітей 90-х ці напої були справжнім дивом.

Напої Zuko - смаки з дитинства

А деякі могли навіть дозволити собі поласували "Zuko". Його смак був соковитішим і більш схожим на фруктовий.

Жуйки Wrigley's

В рекламі їх клали на язик, а потім повільно загортали пластинку. Ті діти, кому вдалося повторити цей трюк, вважалися найкрутішими у дворі.

Жуйка Hubba Bubba

Її також виготовляла компанія Wrigley's, але вона відрізнялася оригінальним смаком та незвичайною формою. А ще з цієї гумки можна було створити величезні бульбашки, за що вона відразу полюбилася дітям. Взагалі сімейство Хубба Бубба налічує близько 15 видів, а марку люблять в різних країнах світу навіть сьогодні.

Жувальні гумки "Елен і друзі"

Жуйки "Елен і друзі"

Якщо ви дивилися "Елен і друзі" ("Hélène et les Garçons"), тоді, скоріше за все, збирали вкладиши з цієї гумки, адже вони містили зображення з цього популярного телесеріалу. Всі дівчата чекали на вихід нової серії з особливим нетерпінням, а тому з радістю купували жуйки.

Чай Pickwick

Більшість запам'ятали цей чай по цікавій рекламі, в якій чайник мав вигляд великої полуниці. Напевно, кожна дитина тоді мріяла мати такий у себе вдома. Напій відрізнявся шаленим смаком ароматизатора, але 90-ті роки здавався справжнім "раєм".

Жуйки Stimorol

З'явившись на полицях українських магазинів 1992 року, ця гумка відразу стала найголовнішим конкурентом популярних вже тоді Wrigley's. Вітчизняного споживача гумка підкорила дуже цікавою для того часу рекламою про американську поліцайку та байкера.

Ще одні жуйки BomBibom

Гумка була створена турецькою фірмою Baycan Gida і випускалася вона лише в 90-х роках XX століття. Жуйка відразу отримала широку популярність у споживачів. Можливо через грандіозну кількість смаків (від дині та яблука до шоколаду). В народі її найчастіше називали просто "бомба".