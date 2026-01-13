- Дата публікації
Тріскучі морози до -20°: прогноз погоди в Україні на 13 січня (мапа)
До України йдуть пікові морози та тумани, попередили в Укргідрометцентрі.
В Україні у вівторок, 13 січня, буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в Карпатах і на Закарпатті вдень невеликий сніг. У західних областях вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця.
Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.
Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-20° морозу, вдень 8-13° морозу; на півдні, південному сході країни та Закарпатті вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу (в Криму вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°).
Яка погода у Києві та області
У Києві та області 13 січня хмарно з проясненнями. Без опадів.
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура у Києві вночі 15-17° морозу, вдень 10-12° морозу.
У Київській області температура вночі була 15-20° морозу, вдень 8-13° морозу.
Через ворожі обстріли та сильні морози у Києвіі діють аварійні відключення електроенергії, спричинені пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки.