Укрaїнa
204
1 хв

Тріскучі морози до -20°: прогноз погоди в Україні на 13 січня (мапа)

До України йдуть пікові морози та тумани, попередили в Укргідрометцентрі.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Січневі морози

Січневі морози / © ТСН

В Україні у вівторок, 13 січня, буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в Карпатах і на Закарпатті вдень невеликий сніг. У західних областях вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20° морозу, вдень 8-13° морозу; на півдні, південному сході країни та Закарпатті вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу (в Криму вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°).

Мапа погоди на 13 січня / © Укргідрометцентр

Мапа погоди на 13 січня / © Укргідрометцентр

Яка погода у Києві та області

У Києві та області 13 січня хмарно з проясненнями. Без опадів.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура у Києві вночі 15-17° морозу, вдень 10-12° морозу.

У Київській області температура вночі була 15-20° морозу, вдень 8-13° морозу.

Правила поведінки під час ожеледиці / © Міністерство охорони здоров’я України

Правила поведінки під час ожеледиці / © Міністерство охорони здоров’я України

Через ворожі обстріли та сильні морози у Києвіі діють аварійні відключення електроенергії, спричинені пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки.

204
