Триває зачистка: МВА про критичну ситуацію в Куп'янську

Ситуація у Куп’янську на Харківщині критична. Місто закрите на в’їзд та виїзд.

Про це повідомив очільник Куп’янської МВА Андрій Беседін в ефірі «Суспільного».

За його словами, ворог все-таки перебуває в місті, і зараз триває контрдиверсійна операція. При цьому ЗСУ повністю контролюють ситуацію в Куп’янську.

«На жаль, сьогодні Куп’янськ це закрита територія, місто повністю закрите для будь-яких служб і єдині, хто туди може заїхати — це військові.

За підрахунками влади, у Куп’янській громаді перебуває 1640 цивільних, а у самому місті — 680 людей.

Евакуація, констатував Беседін, на жаль, максимально ускладнена. Єдиний зараз спосіб виїхати — це вийти пішки за територію Куп’янська.

«Там уже наші служби — волонтери, ДСНС, поліція — заберуть і відвезуть у більш безпечне місце. Або можна звернутися до військових і ті обов’язково допоможуть», — сказав мер Куп’янська.

Небезпечною для мешканців Куп’янська ситуація є не лише через бойові дії, а й через погіршення погодних умов. Критична інфраструктура відсутня — немає ні електро, ні водо, ні газопостачання.

Раніше у МВА повідомили про вкрай складну ситуацію, в якій перебуває Куп’янськ. Зокрема, ворог нещадно гатить по мирних мешканцях, використовують все — танки, міномети, артилерію, РСЗВ та КАБи. FPV-дрони на оптоволокні вражають людей і автівки. Усі підходи та дороги всередині міста контролюють дрони противника.

«Це вкрай велика небезпека, що чатує за кожним кутком. Можуть бути засідки, розтяжки, замінування… Наші Сили оборони, які проводять цю операцію, максимально фахово роблять свою справу. Куп’янську зараз вкрай важко», — констатував Беседін.