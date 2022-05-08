Тривала комендантська година в кількох областях України: в чому полягають додаткові обмеження

Тривала комендантська година в кількох областях України: в чому полягають додаткові обмеження

Під час тривалої комендантської години запроваджуються додаткові чергові патрулі.

Центр протидії дезінформації пояснює, що в кількох областях України з 7 до 10 травня запроваджується тривала комендантська година.

Про це йдеться у відповідному повідомленні у Telegram-каналі.



Такі обмеження зумовлені можливими провокаціями та ракетними атаками російської армії.

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В чому полягають додаткові обмеження?

Під час комендантської години можна виходити лише у сховища у разі оголошення повітряної тривоги. Заборонено перебування людей у зазначений період на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень. У разі необхідності вигулу домашніх тварин робіть це поруч із власним будинком та беріть з собою документи. Час прогулянки необхідно максимально скоротити. Пункти видачі гуманітарної допомоги не працюватимуть. Працюватимуть лише чергові аптеки, екстрені служби та об’єкти критичної інфраструктури. Запроваджуються додаткові чергові патрулі. Патрульним дозволяється застосування зброї під час затримання підозрілих осіб.

Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі запровадили тривалу комендантську годину.

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