Тривала комендантська година в кількох областях України: в чому полягають додаткові обмеження

Під час тривалої комендантської години запроваджуються додаткові чергові патрулі.
Центр протидії дезінформації пояснює, що в кількох областях України з 7 до 10 травня запроваджується тривала комендантська година.
Про це йдеться у відповідному повідомленні у Telegram-каналі.
Такі обмеження зумовлені можливими провокаціями та ракетними атаками російської армії.
В чому полягають додаткові обмеження?
- Під час комендантської години можна виходити лише у сховища у разі оголошення повітряної тривоги. Заборонено перебування людей у зазначений період на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень.
- У разі необхідності вигулу домашніх тварин робіть це поруч із власним будинком та беріть з собою документи. Час прогулянки необхідно максимально скоротити.
- Пункти видачі гуманітарної допомоги не працюватимуть.
- Працюватимуть лише чергові аптеки, екстрені служби та об’єкти критичної інфраструктури.
- Запроваджуються додаткові чергові патрулі. Патрульним дозволяється застосування зброї під час затримання підозрілих осіб.
Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі запровадили тривалу комендантську годину.
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