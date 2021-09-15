Тривале носіння маски може спричинити натирання шкіри: українцям пояснили, як уникнути дискомфорту

Респіратори та хірургічні окуляри щільніше, аніж маски, прилягають до шкіри.

Після спалаху коронавірусу незмінним атрибутом в житті людей стали захисні маски. Але під час тривалого використання захисного засобу може виникати дискомфорт. У МОЗ розповіли, як зменшити неприємності під час тривалого використання маски.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Працівники деяких професій, аби убезпечити себе і оточення від коронавірусу, протягом всього робочого дня мусять носити маски. А це може спричинити натирання шкіри. Респіратори й хірургічні окуляри прилягають до шкіри значно щільніше, аніж звичайні маски, тому передусім необхідно вжити заходів з запобігання натирання шкіри в місцях контакту.



Британські дослідники з Imperial College London порівняли ефективність певних засобів, які допомагають знизити негативний ефект від тривалого носіння засобів індивідуального захисту. Зокрема, для зменшення дискомфорту від тривалого носіння маски на обличчі одними з найбільш дієвих є талькова присипка або ж суміш масел і воску.

Серед інших методів:

Звичайна талькова присипка знижує тертя на 49% під час нанесення й на 59% – через 4 години

Суміш кокосової олії, какао-олії бджолиного воску знижувала тертя на 31% під час нанесення й на 53% через 4 години

Також ефективним виявилося використання індиферентних кремів із сумішшю вазеліну та ланоліну

Однак звичайні креми, які зволожують, можуть бути менш ефективними в такому випадку, бо вони швидко адсорбуються в шкіру і їхній протективний ефект не триває достатньо довго без повторного нанесення.

"Не забувайте одягати маски, оскільки вони захищають вас та ваших близьких від поширення коронавірусної інфекції", - наголосили у МОЗ.

Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін попередив про рейди Національної поліції для перевірок щодо дотримання маскового режиму.

Ігор Кузін: "Вакцинація не є приводом, аби скасовувати масковий режим"

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