Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Тривале носіння маски може спричинити натирання шкіри: українцям пояснили, як уникнути дискомфорту

Тривале носіння маски може спричинити натирання шкіри: українцям пояснили, як уникнути дискомфорту

pixabay.com

Респіратори та хірургічні окуляри щільніше, аніж маски, прилягають до шкіри.

Після спалаху коронавірусу незмінним атрибутом в житті людей стали захисні маски. Але під час тривалого використання захисного засобу може виникати дискомфорт. У МОЗ розповіли, як зменшити неприємності під час тривалого використання маски.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Працівники деяких професій, аби убезпечити себе і оточення від коронавірусу, протягом всього робочого дня мусять носити маски. А це може спричинити натирання шкіри. Респіратори й хірургічні окуляри прилягають до шкіри значно щільніше, аніж звичайні маски, тому передусім необхідно вжити заходів з запобігання натирання шкіри в місцях контакту.

Британські дослідники з Imperial College London порівняли ефективність певних засобів, які допомагають знизити негативний ефект від тривалого носіння засобів індивідуального захисту. Зокрема, для зменшення дискомфорту від тривалого носіння маски на обличчі одними з найбільш дієвих є талькова присипка або ж суміш масел і воску. 

Серед інших методів:

  • Звичайна талькова присипка знижує тертя на 49% під час нанесення й на 59% – через 4 години
  • Суміш кокосової олії, какао-олії бджолиного воску знижувала тертя на 31% під час нанесення й на 53% через 4 години
  • Також ефективним виявилося використання індиферентних кремів із сумішшю вазеліну та ланоліну

Однак звичайні креми, які зволожують, можуть бути менш ефективними в такому випадку, бо вони швидко адсорбуються в шкіру і їхній протективний ефект не триває достатньо довго без повторного нанесення.

"Не забувайте одягати маски, оскільки вони захищають вас та ваших близьких від поширення коронавірусної інфекції", - наголосили у МОЗ.

© Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін попередив про рейди Національної поліції для перевірок щодо дотримання маскового режиму.

Ігор Кузін: "Вакцинація не є приводом, аби скасовувати масковий режим"

Ігор Кузін: "Вакцинація не є приводом, аби скасовувати масковий режим"
Наступна публікація