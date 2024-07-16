Тривалі та аварійні відключення світла: "Укренерго" повідомило, що буде з графіками 16 липня

В Україні вночі 16 липня стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився. Графіки відключень світла будуть тривалими.

Про це повідомили в компанії "Укренерго".

"Діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що в обленерго вже скоригували відключення світла на сьогодні.

Крім того, о 10:00 енергетики застосували аварійні відключення світла в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях

Енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу, додали в НЕК.

Нагадаємо, ДТЕК та "Укренерго" повідомляли, коли не буде електрики 16 липня. Зазначалося, що графіки будуть діяти упродовж доби.

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