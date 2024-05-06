Триваліша відпустка та збільшення виплат: що обіцяють військовим у новому законі про мобілізацію

Від кінця травня українські військові зможуть претендувати і на іншу відчутну допомогу від держави.

Триваліша відпустка, збільшення виплат та нові винагороди - все перелічене справді передбачає новий закон про мобілізацію. Уже 18 травня він набуде чинності, тож всім українцям варто знати, які нововведення він передбачає.

Хто з військових зможе отримати сертифікат на власне авто, хто 2024-го отримуватиме додаткові 100 тисяч гривень, скільки отримують військові в тилу та на фронті, а також - які нові виплати запровадили у Міноборони - дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Які нововведення очікують військових

У Міноборони презентували нові плюшки для військових. В рамках нового закону про мобілізацію, який вступить у силу вже 18 травня, уряд планує багато нововведень, які мають сподобатися не лише охочим долучитися до ЗСУ, але й професійним військовим.

Закон про мобілізацію передбачає такі заходи мотивації для військових:

збереження грошового забезпечення протягом усього строку безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування за військовослужбовцями, виведеними поза штат у зв’язку з потребою в тривалому лікуванні;

виплати документально підтверджених витрат на відрядження, на харчування та фінансування інших власних потреб, як-от добові витрати у зв’язку з відрядженням;

час перебування у відпустках для догляду за дитиною зараховується до строку вислуги у військовому званні;

щорічна основна відпустка надається частинами протягом календарного року і основна безперервна частина становитиме не менше 15 календарних днів;

додаткова відпустка 90 календарних днів без поділу на частини після звільнення з полону зі збереженням грошового забезпечення;

за перебування безпосередньо в районах бойових дій під час дії воєнного стану — врахування у вислугу років одного місяця служби за три місяці.

І це ще далеко не все. Від кінця травня українські військові зможуть претендувати і на іншу відчутну допомогу від держави, зокрема:

допомогу з купівлею авто та навіть квартири.

сертифікат на купівлю транспортного засобу розміром 150 000 грн, які можна буде отримати протягом трьох місяців з дати укладення контракту;

у разі укладення першого контракту військовослужбовці матимуть право на компенсацію 50% від першого внеску за іпотечним житловим кредитом, додатково 100 000 грн після першого року військової служби, та ще 100 000 грн — після другого;

військовослужбовцям та їхнім дружинам або чоловікам не будуть нараховувати проценти за користування кредитом, штрафні санкції, пеню за невиконання зобов’язань перед банками та іншими організаціями (виключення становитимуть кредити на автомобілі та нерухомість).

Збільшення виплат

Оновили в Міноборони і деякі виплати як нагороду для військових. Відтак одноразова грошова допомога при укладанні контракту 2024 року становить: рядовий склад — 24 224 грн, сержантський і старшинський склад — 27 252 грн, офіцерський склад — 30 280 грн. В

ійськовослужбовець, який воює безпосередньо на лінії зіткнення, отримуватиме 20 100 гривень основного грошового забезпечення, а також 100 тисяч гривень за участь у бойових діях і 70 тисяч гривень за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення. Додаткові виплати отримають також інструктори в учбових центрах ЗСУ та курсанти.

Додаткова винагорода інструкторам учбових центрів — 15 000 – 30 000 гривень.

Винагорода курсантам за особливості навчання під час воєнного стану (особливого періоду) — 2 350 гривень.

Розмір виплати у разі полону чи зникненні безвісти — 100 000 гривень.

Таким чином, як завляють у Міноборони, звичайний піхотинець в ЗСУ тепер зможе отримати до 190 тисяч зарплати, а офіцери ще більше.

Оновили у Міноборони і прайс за знищену російську техніку. Насправді, список тут доволі довгий, навіть очі розбігаються. Наприклад, за знищений танк військовий зможе отримати більше 48 тисяч гривень, за РСЗВ - трохи більше 60 тисяч, а за бойовий літак - аж 121 тисячу.

Найбільшу ж виплату можуть нарахувати за знищення корабля 1 рангу - за це капне на картку 243 тисячі 600 гривень. Ніби непогано, утім у Чорноморському флоті РФ таких кораблів залишилось і так небагато. Можна буде отримати за влучні постріли по рашистах і додаткову відпустку, але не більше 15 днів.

Але з нагородами за успішні страйки не все так просто. У Міноборони уточнюють, що знищення техніки бійця треба обов’язково підтвердити: як мінімум це має зробити командир у журналі, а найкраще - цьому мають бути відео чи фото підтвердження.

Про це детальніше в етері телемарафону позповідав речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Щоб отримати ці гроші, потрібно, щоб у журналі бойових дій був запис, щоб було донесення. І бажано, щоб була фото- чи відеофіксація. Зважаючи на те, що зараз ведеться сучасна високотехнологічна війна і практично на кожному командному пункті є картинка з безпілотника з поля бою, це не повинно бути великою проблемою", - мовиться у повідомленні.

У міноборони стверджують, що нові виплати мають забезпечити не тільки гідну грошову винагороду для українського воїна, але й мотивувати новобранців йти в Сили оборони. Ще в березні 2024 року, у відомстві казали, що витрачають левову частку бюджету саме на зарплату військовим.

"Бюджет Міноборони 2024 року умовно можна розбити на три великі пакети. Тож перший і найбільший — це грошове забезпечення і бойові виплати. 2024 року на це виділено асигнування в сумі 862,6 мільярда гривень, що становить понад 70% бюджету МОУ. Цей блок включає грошове забезпечення військових, виплати загиблим, виплати за поранення, за перебування на першій і на другій лінії бойового зіткнення, харчування особового складу, речове забезпечення, винагороду за знищену техніку", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство оборони розробило онлайн-калькулятор, за допомогою якого військовослужбовці та їхні родичі зможуть розрахувати їхнє грошове забезпечення залежно від видів виплат.

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