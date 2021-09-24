Тривалий час ґвалтував свою доньку: суд залишив без змін вирок мешканцю Чернігівської області

Тривалий час ґвалтував свою доньку: суд залишив без змін вирок мешканцю Чернігівської області

Верховний Суд підтримав позицію ювенальних прокурорів і залишив без змін вирок суду першої інстанції.

Верховний Cуд залишив без змін вирок мешканцю Чернігівської області за зґвалтування малолітньої доньки.

Про це повідомляє Офіс Генеральної прокуратури.

Верховний Суд підтримав позицію ювенальних прокурорів і залишив без змін вирок суду першої інстанції та ухвалу Чернігівського апеляційного суду, якими мешканця Чернігівщини визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України). Також Верховний Суд відхилив касаційну скаргу засудженого.

Так, у грудні 2020 року суд визнав винним чоловіка, який ґвалтував свою 13-річну доньку і присудив йому 15 років позбавлення волі. Судом встановлено, що до затримання у грудні 2020 року чоловік неодноразово ґвалтував свою малолітню дитину.

Нагадаємо, що у Кривому Розі за ґрати відправили чоловіка, який в стані алкогольного сп'яніння згвалтував свого пасинка. За це він проведе у в'язниці 10 років.

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