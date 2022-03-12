Триває черговий етап евакуації людей у Київській області: оприлюднено маршрути

Поліція просить людей чітко виконувати інструкції правоохоронців і зберігати спокій.

У Київській області, у суботу, 12 березня, триває черговий етап евакуації громадян.

Населені пункти: Буча, Ворзель, Андріївка, Микуличі, Гостомель, Немішаємо, Михайлівка-Рубежіка, Романівка, Бородянка, Казаровичі.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Людей просять з документами і речами прибути на точки збору.

Маршрути:

Микуличі-Немішаєво- Ворзель- Михайлівка- Рубежівка- Білогородка

Гостомель- Буча- Михайлівка- Рубежівка- Білогородка

Бородянка-Пісківка-Малин-Радомишль-Кочеров-Коростишев-Глибочиця-Житомир

Андріївка-Липівка-Макарів-Небелиця - Ставище-Брусилів-Хомутець-Фастов

Казаровичі-Київ

До маршрутів слідування можна долучатися на власному авто.

Пункти зібрання:

с. Андріївка - вул. Меля, 114 (сільська рада)

с. Микуличі - вул. Центральна, 1 (сільська рада)

с. Буча - вул. Енергетиків, 12

смт. Гостомель, перехрестя вул. Вокзальна та вул. Лісова

Бородянка - с. Бородянка, вул. Центральна, 331 (сільська рада)

Казаровичі - с. Лютіж, центр.

"Чітко виконуйте інструкції правоохоронців і зберігайте спокій", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, близько 7 ранку ворог скинув щонайменше 6 ракет в район військового аеродрому. Пошкоджено склад з боєприпасами. Детонували снаряди.

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