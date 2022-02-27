Триває четверта доба війни: де відбуваються найгарячіші бої з російськими окупантами

Триває четверта доба війни: де відбуваються найгарячіші бої з російськими окупантами

В районі Чорноморська ЗСУ знищили ворожий десант РФ.

Перегрупувавши війська, противник проводить наступальні дії в напрямку Києва. Сили оборони столиці успішно захищають місто. Командувачем оборони Києва є генерал-полковник Олександр Сирський, комендантом оборони міста - Герой України, полковник Сергій Собко.

Про це повідомляє Міноборони України.

Ворог продовжує вчиняти воєнні злочини, здійснюючи обстріли мирних українських міст Харків та Балаклея. Триває відчайдушна оборона міста Херсона.

Угруповання Чорноморського флоту ЗС РФ виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили ВМС України. Противник здійснював спроби висадки морського десанту в районі Чорноморська. Ворожий десант знищено. Підрозділи Тихоокеанського флоту ЗС РФ також залучені до ведення бойових дій.