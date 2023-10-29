Триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку: втрати ворога знову почали зростати

Загалом, ворог завдав 4 авіаційних удари, провів 47 бойових зіткнень та здійснив 1014 артобстріли.
Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1256 вогневих завдань.
Про це інформує бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у повідомленні у Telegram-каналі.
Загальні втрати ворога склали 529 осіб. 1 окупант здався в полон.
Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 7 танків, 9 ББМ, 1 артилерійська система, 11 БпЛА, 1 одиниця спеціальної техніки, 1 зенітний ракетний комплекс «ТОР», а також склад боєприпасів ворога.
Триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку.
«Слава Україні! Переможемо разом!», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними видання Bloomberg, ЗСУ сформували батальйон із росіян, які воюватимуть проти окупантів.
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