Триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку: втрати ворога знову почали зростати

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1256 вогневих завдань.

Про це інформує бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у повідомленні у Telegram-каналі.

Загальні втрати ворога склали 529 осіб. 1 окупант здався в полон.

Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 7 танків, 9 ББМ, 1 артилерійська система, 11 БпЛА, 1 одиниця спеціальної техніки, 1 зенітний ракетний комплекс «ТОР», а також склад боєприпасів ворога.

Триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку.

«Слава Україні! Переможемо разом!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними видання Bloomberg, ЗСУ сформували батальйон із росіян, які воюватимуть проти окупантів.

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