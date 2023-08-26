Триває розслідування, про деталі говорити зарано: Зеленський відреагував на авіакатастрофу на Житомирщині та загибель Джуса

Президент пообіцяв, що будуть зʼясовані усі обставини авіатрощі.

У небі над Житомирщиною 25 серпня сталася катастрофа. Троє льотчиків загинули. Серед них Андрій Пільщиков, позивний – Джус. Український офіцер, один із тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже!

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 26 серпня.

"Мої співчуття рідним та близьким, усім, хто знав хлопців. Триває розслідування того, що сталося. Про деталі говорити зарано. Звичайно, будуть зʼясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України", - наголосив президент.

Зеленський за 26 серпня: авіатроща на Житомирщині, гарячий фронт і гарантії безпеки

Нагадаємо, у п'ятницю, 25 серпня, на Житомирщині зіштовхнулися два українських літаки L-39. Усі троє пілотів, на жаль, загинули. Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний Juice.

Відомий український пілот Андрій Пільщиков на позивний Juice в екіпіруванні / Фото: із соцмереж

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ Juice захищав небо України. Брав участь у повітряній обороні столиці, саме його підрозділ прозвали "Привидом Києва".

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