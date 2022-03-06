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"Триває справжня війна": Терехов розповів, що насправді сталося із телевежею у Харкові і що відбувається в місті

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"Триває справжня війна": Терехов розповів, що насправді сталося із телевежею у Харкові і що відбувається в місті

Фото з відкритих джерел

З'ясувалося, що в результаті обстрілу вишка залишилася неушкодженою, був перебитий лише один із кабелів.

У Мережі шириться інформація, що в Харкові вибухом було зруйновано телевежу у Харкові і місто залишилося без телевізійного сигналу. Утім, мер Харкова Ігор Терехов цю інформацію не підтверджує. За його словами, телевежа на місці. 

Про це він сказав під час телемарафону, який транслюється, зокрема і на 1+1.

"За моєю інформацією, вишка на місці, було потрапляння, перебито кабель. Подивимося, коли закінчиться обстріл. Будемо відновлювати", - повідомив Терехов.

"Водночас, мер Харкова розповів, що наразі у місті складна ситуація, бо тривають постійні обстріли. Зараз у Харкові, Харківській області, було збито два літаки російських військ. Крім того, вертольоти літають. Тому ситуація складна, триває справжня війна. Бомблять квартали, де житлові будинки, мирні мешканці, є жертви, є поранені",- сказав Терехов.

Крім того, мер Харкова висловив подяку ЗСУ, які трощать російських окупантів і не дають їм зайти до міста.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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