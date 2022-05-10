Тривають артилерійські дуелі: на Запоріжжі через втрати окупанти перегруповуються та чекають на підкріплення

Тривають артилерійські дуелі: на Запоріжжі через втрати окупанти перегруповуються та чекають на підкріплення

На Запорізькому напрямку після того, як Сили оборони Запорізького краю відбили наступ на Гуляйполе, окупанти призупинили наступ.

Тому просто обстрілюють Гуляйполе та найближчі населенні пункти з артилерії.

Про це повідомляють у Запорізькій обласній державній адміністрації.

"Тривають артилерійські дуелі. Під обстрілами перебувають Пологи, Оріхів та Гуляйполе. Визначені підрозділи противника проводять перегрупування військ, аби підготуватися до подальших активних дій", - повідомляють в ОДА.

Також читайте На Запоріжжі окупанти розстріляли до 20 своїх авто: що сталося

Крім того, очікується, що ворожі угруповання найближчим часом посилять, оскільки йде перекидання сил з окупованого Маріуполя.

Так, за свідченнями місцевих через Приморськ зі сторони Молочанська росіяни перевозили 4 танки на платформах.

"Втім втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України", - повідомляють в ЗОДА.

Крім цього окупанти вкотре тимчасово окуповане село Підгірне поблизу Василівки. Одразу після цього російські пропагандисти почали поширювати фейк про те, що за обстрілом стоять Збройні Сили України.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти під виглядом пошуку партизанів грабують місцевих жителів.

Читайте також: