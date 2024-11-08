Тривають бої поблизу Вознесенки, Катеринівки, Новоселидівки та Берестків - військовий оглядач

На Курахівському напрямку втрачено Новоолексіївку.

Про це інформує блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

За його словами, тривають арʼєргардні бої у залишках Вознесенки, Катеринівки, Новоселидівки та Берестків.

"На жаль, цим селищам недовго залишилося", - пише оглядач.

Є просування ворога у районах Новодмитрівки, Сонцівки, Костянтинопольського.

Ворог завершує створювати зручні для себе умови щодо подальшого флангування Курахового.

"Думаю, найближчим часом буде більше втрачених населених пунктів у цьому районі оборони. На жаль. Але вихід на лінію Зоря-Сонцівка-Старі Терни читався давно. Як і згортання оборони вздовж р. Сухі Яли зі створенням плацдармів для підходу до Курахового з півдня", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, сили оборони України уразили ЗРК "Бук-М3" та знищили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" російських окупантів.

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