Тривають бої в Роботиному: село все більше перетворюється у одну велику сіру зону - аналітики

Стала відома ситуація на фронті станом на кінець доби 29 квітня 2024 року.

Про це інформують аналітики Deep State.

Б іломосковський, Сіверський та Білгородський відтинки — ворог активізувався на кордоні із Сумщиною, але, на щастя для нас, несе лише втрати.

іломосковський, Сіверський та Білгородський відтинки — ворог активізувався на кордоні із Сумщиною, але, на щастя для нас, несе лише втрати. Старобільський відтинок — тривають активні штурмові дії ворога у Кислівці, вводяться резерви, але успіхи противника явно не відповідають заявленим очікуванням.

Бахмутський відтинок — ворог продовжує атакувати в районі Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки — успіху не мав.

Донецький відтинок — росіяни атакують в бік Новоолександрівки, мають успіхи.

Крім того, ворог проводить штурмові дії у Кераміку, мають частковий успіх. Атаки в напрямку Новопокровського було відбито. Тривають зіткнення південніше Первомайського. Противник просунувся на східних околицях Красногорівки. Були спроби ворога покращити тактичне положення біля Парасковіївки, але вона успіху не мала, традиційно рівень показує 79 ОДШБр. Так само як і атака з Солодкого в бік Водяного, ворога було відкинуто назад бійцями 72 ОМБр.

Запорізький відтинок — тривають бої в Роботиному, село все більше перетворюється у одну велику сіру зону.

Таврійський відтинок — ситуація на острові Нестрига загострилася після вчорашнього повідомлення Головнокомандувача про звільнення.

Найважча ситуація залишається в районі Очеретиного, де росіяни намагаються розвинути свій успіх. Останнім часом думка була, що ворог сконцентрується на убезпеченні лівого флангу та спробує оточити підрозділи Сил Оборони за Бердичами. Натомість спостерігаємо, що удари йдуть в напрямку Костянтинівської траси.

Також читайте Ворог намагається відновити втрачене положення на острові Нестрига - Deep State

Нагадаємо, в Генштабі сил оборони Естонії заявили, що російській армії не вдасться захопити Часів Яр на Донеччині до 9 травня.

Читайте також: