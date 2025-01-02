Тривають бої за залишки приватного сектора біля курахівської ТЕС - військовий оглядоч

Сухі Яли на північному боці українські воїни поки контролюють.

Курахове: тривають бої за залишки приватного сектора біля курахівської ТЕС.

Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

Тривають бої за залишки приватного сектора біля курахівської ТЕС

"На саму ТЕС окупанти ходять силами ДРГ, намагаються намацати слабкі місця. Але слабких місць там не повинно бути, бо це ключовий опорник наших сил у місті", - йдеться у повідомленні.

"З чим виникають проблеми - це люди та логістика. Самі розумієте, полями робити евак, доставляти БК та продукти - не дуже приємно. Тому захоплення перших будівель ТЕС та початок боїв за ключовий опорник Курахового - питання часу. Район Дачного з півночі, півдня та сходу - без змін! Хлопці стримують ворога", - додав військовий оглядач.

Сухі Яли на північному боці українські воїни поки контролюють теж.

Нагадаємо, російська армія продовжує рух південніше Покровська і вже наближається до адміністративних меж Донецької області. Водночас військові аналітики кажуть, що наступ біля Курахового починає згасати.

Аналітики ISW вважають, що у разі взяття Курахового армія РФ може спробувати піти далі на захід трасою – на Запоріжжя.

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