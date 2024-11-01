Тривають цілодобові бої: ЗСУ розповіли про ситуацію на Купʼянському напрямку

Ворог значно нарощує сили, щоб закріпитися на лівому березі річки Оскіл.

Російські загарбники в районі намагаються просуватись на Купʼянському напрямку, наразі триває жорсткий цілодобовий бій в районі населеного пункту Кругляківка.

Про це в етері Еспресо розповів командир Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

"Противник визначає Куп'янський напрямок як один із пріоритетних в рамках окупації Харківської області, зокрема утворення буферної зони з Луганщиною. Куп'янськ залишається важливим містом для противника. Тож сили та засоби, які тут сконцентровані, є достатньо потужними з боку ворога. В першу чергу противник почав робити підготовчі заходи, застосовуючи масовану авіацію з керованими авіабомбами", - наголосив Федоренко.

Він розповів, що росіяни намагаються повторити у Куп'янську сценарій, як у Вовчанську та Авдіївці, тобто всі міста стираються під фундамент.

"Противник наростив спроможності в штурмовій піхоті, легкоброньованій та броньованій техніці, у групі, яка пілотує засоби БПЛА, та в артилерії. Як наслідок, противнику вдалося отримати часткові тактичні успіхи, зокрема зайти на лівий берег річки Оскіл у населений пункт Кругляківка", - пояснив Федоренко.

Крім того, він повідомив, що ворогу не вдалося повноцінно закріпитися на лівобережному плацдармі, саме в районі населеного пункту Кругляківка.

"Наразі триває жорсткий складний цілодобовий бій з першочерговим завданням зупинити ворога. Потім можемо говорити про подальшу стабілізацію ситуації у випадку, якщо противником не будуть залучені додаткові ресурси живої сили, а таке може бути", - додав Федоренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники просунулися на Донеччині.

Крім того, ми раніше інформували, що Сили оборони України отримали перевагу над ворогом на Курщині.

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