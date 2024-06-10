Тривають дві ворожі атаки в районах Піщаного та Греківки - Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжували спроби атакувати наші підрозділи в районах Вовчанська, Липців та західніше Глибокого.

Стала відома оперативна інформація станом на 22.30 09.06.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує у соціальних мережах Генштаб ЗСУ.

З початку поточної доби відбулося 73 бойових зіткнення. Російські загарбники завдали по території України три ракетні удари із застосуванням трьох ракет та 53 авіаційні удари із застосуванням 69 КАБів, залучили 529 дронів-камікадзе. росіяни здійснили 2888 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулось п’ять бойових зіткнень без успіху для противника. Окупанти продовжували спроби атакувати наші підрозділи в районах Вовчанська, Липців та західніше Глибокого.

відбулось п’ять бойових зіткнень без успіху для противника. Окупанти продовжували спроби атакувати наші підрозділи в районах Вовчанська, Липців та західніше Глибокого. На Куп’янському та Лиманському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Штурмові дії противника успіхів не мали, ситуація контрольована. Тривають дві ворожі атаки в районах Піщаного та Греківки.

обстановка суттєвих змін не зазнала. Штурмові дії противника успіхів не мали, ситуація контрольована. Тривають дві ворожі атаки в районах Піщаного та Греківки. На Сіверському напрямку російські окупанти безуспішно атакували наші позиції в районі Виїмки.

російські окупанти безуспішно атакували наші позиції в районі Виїмки. На Краматорському напрямку мали місце дев’ять бойових зіткнень. Найбільшу активність окупанти проявляли в районі Іванівського, проте всі спроби ворога покращити своє становище були безуспішними.

напрямку мали місце дев’ять бойових зіткнень. Найбільшу активність окупанти проявляли в районі Іванівського, проте всі спроби ворога покращити своє становище були безуспішними. На Покровському напрямку агресор 27 разів атакував позиції наших воїнів в районах Прогресу, Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Карлівки. 18 атак відбито, дев’ять іще тривають. Ситуація напружена. Сили оборони тримають рубежі, вживають заходів щодо недопущення просування ворога в глиб території України.

агресор 27 разів атакував позиції наших воїнів в районах Прогресу, Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Карлівки. 18 атак відбито, дев’ять іще тривають. Ситуація напружена. Сили оборони тримають рубежі, вживають заходів щодо недопущення просування ворога в глиб території України. На Курахівському напрямку ворог вісім разів атакував наші позиції в районах Парасковіївки та Красногорівки. Сім атак відбито. Триває боєзіткнення в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

ворог вісім разів атакував наші позиції в районах Парасковіївки та Красногорівки. Сім атак відбито. Триває боєзіткнення в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони. На Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація залишилась без суттєвих змін. Усього від початку доби ворог чотири рази безуспішно намагався витіснити наших захисників із займаних позицій в районах Малої Токмачки та Кринок. Втрат позицій та територій не допущено.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії з початку цієї доби завдано уражень по трьох районах зосередження особового складу та військової техніки, одному засобу ППО, двох засобах артилерії, радіолокаційній станції окупантів та складу БК.

"Слава українським воїнам! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 9 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 518 560 військовослужбовців.

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