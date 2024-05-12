Тривають штурми окупантів: яка ситуація в районі Часового Яру та Красногорівки

Лише за минулу добу окупанти здійснили 133 мінометних та артилерійських обстрілів.

Російські окупанти продовжують активні штурмові дії в районі Часового Яру та Красногорівки на Донеччині. Бої за місто тривають цілодобово.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

“Щодо Часового Яру, у ворога відбулося певне загострення. Там продовжуються ворожі активні штурмові дії. Ситуація на ранок не змінилася. Активні бойові дії тривають вдень і вночі. Ворог жодних територіальних успіхів за останні дні не мав. Російська армія активізувала свої зусилля, але успіхів також не має. Ворог активно застосовує дрони та артилерію по околицях Часового Яру та по самому місту”, - розповів Назар Волошин.

Він також додав, що лише за минулу добу окупанти здійснили 133 мінометних та артилерійських обстрілів. Водночас в Красногорівці російські війська теж не припиняють спроб штурмувати позиції українських захисників.

“Щодо Красногорівки, там за добу відбулося близько 200 артилерійських та мінометних обстрілів позицій наших захисників. Ворог провів 10 штурмових дій, здійснив три авіаудари на околицях Красногорівки та три удари дронами. Противник не полишає спроб штурмувати місто невеликими штурмовими групами... Наші захисники повністю стримують просування ворога вглиб міста. Ситуація в місті та на околицях - повністю під контролем підрозділів ЗСУ”, - підкреслив Волошин.

Водночас відбувається і ротація українських бійців для відпочинку та відновлювання бригад.

Нагадаємо, що українські військові за тиждень збили вже три російські штурмовики Су-25. Всіх “приземлили” в районі Авдіївки.

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