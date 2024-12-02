Тривають штурмові дії: військовий розповів, яка ситуація на Куп'янському напрямку

На Куп'янському напрямку вже тривалий час спостерігаються штурмові дії окупантів. Їхнє завдання - повністю захопити лівий берег річки Оскіл.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів Олесь Маляревич, заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр.

За словами Маляревича, наразі рух росіян уповільнений, все робиться для того, аби за кожну посадку вони зазнавали максимальних втрат.

"Ситуація на лівому березі р. Оскіл зараз більш масштабна, противник вперся в цю річку в районі с. Кругляківка. Саме біля Кругляківки, у зоні напроти с.Сенькове, зараз створилася "сіра зона", тобто ворог там не дійшов до р.Оскіл", - зауважив Олесь Маляревич.

Окупанти частково перебувають у Кругляківці та роблять спроби штурмувати Колісниківку, пояснює він, а від того виступу, що вони намагаються розповзатися верх та вниз, якщо дивитися по мапі.

"На лівому березі річки Оскіл перебувають достатньо потужні сили Сил оборони України. Наше завдання – не залишити лівий берег і максимально триматися, щоб зупинити ворога та завдавати йому максимальних втрат", - резюмував заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр.

Раніше йшлося про те, що Якщо російські війська закріпляться на правому березі Осколу в Харківській області, у них відкриється можливість оточити Куп’янськ.

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