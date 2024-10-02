Тривають важкі бої: розвідник ЗСУ розповів, яка ситуація під Вугледаром

На Вугледарському напрямку фронту в Україні окупанти постійно штурмують. Вони усвідомлюють, що будуть шалені втрати, але все одно можуть заходити в посадки, намагатися проводити якісь дії.

Про це в інтерв'ю “УНІАН” розповів розвідник 1-го ОШБ "Да Вінчі" Віталій із позивним "Грива".

“Бої з ними даються досить важко. Десятки суїцидальних атак на день. Вони готові за день списати роту, штурмуючи одну посадку. Більшість не повертається зі штурму, гине, і для них це допустимо", — зазначив боєць.

Як завжди, для будь-яких маневрів військові використовують так званий "сєрачок" — час доби, коли можливості спостереження нижчі: рано вранці або ввечері. Росіяни ж часто роблять штурмові дії саме вдень, розповів "Грива", що свідчить про їхню "суїцидальність". За його словами, були випадки, коли штурмували до шести одиниць техніки, і таких штурмів на день може бути кілька.

“На жаль, вони добре цю бронетехніку облаштовують, зашиваються РЕБами, обшиваються "сараями", сітками, які теж знижують ефективність роботи наших ударних дронів. За рахунок цього вони стають менш уразливими, і моментами можуть привести штурмову піхоту до наших позицій", —підсумував розвідник.

Раніше у DeepState написали про те, що армія РФ захопила Вугледар на Донеччині та Обуховку на Курщині.

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