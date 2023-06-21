Тривають жорсткі бої, на півдні є наш рух уперед: Зеленський про контрнаступ

Президент Володимир Зеленський увечері 21 червня традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Ситуація на передовій

За словами глава держави, на фронті тривають жорсткі бої.

"Південь – знищуємо ворога. Донеччина – знищуємо ворога. Купʼянський напрямок – хоч би що там планували російські терористи, знищимо ворога", – розповів він.

Президент зазначив, що на півдні є рух українських сил уперед. На сході наші захисники тримають оборону.

"І особливо вдячний, хлопці, за кожен збитий російський вертоліт. Кожне таке збиття – важливе", – додав він

Конференції з відбудови України

У Лондон сьогодні почала роботу спеціальна Конференція щодо відновлення України.

Зеленський подякував Британії за новий пакет фінансової підтримки, Сполученим Штатам – за пакет допомоги нашій інфраструктурі та енергетиці, Євросоюзу – за представлений президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн фінансовий інструмент для відбудови Укоаїни обсягом 50 мільярдів євро.

"Сенс цієї Конференції в Лондоні не просто в тому, щоб згенерувати зусилля держав – наших партнерів, а в тому, щоб нашу трансформацію підтримав і міжнародний бізнес. Зараз у Британії працює українська делегація – уряд, Офіс, Верховна Рада, громадський сектор. Кожен аспект українського відновлення й подальшого розвитку нашої держави буде представлений саме тим діячам світового бізнесу, чия увага безпосередньо потрібна нам: нашим індустріям, містам, громадам, країні загалом. Завдання України в тому, щоб моральне лідерство нашого народу трансформувати в економічне лідерство нашої країни", – пояснив Зеленський.

Санкції

Зеленський розповів, що затверджується новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Частина з його норм підготовлена за пропозиціями Міжнародної санкційної групи, що працює під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака.

Цей пакет має обмежити прибутки Росії, що вона їх досі отримувала у Європі, а також перекрити частину шляхів обходу раніше запроваджених санкцій.

"Це зараз одне з пріоритетних завдань. Усі наші партнери повністю поінформовані про те, наскільки критично перекрити всі шляхи обходу санкцій. Держава-терорист досі має доступ до різних продуктів і компонентів, технологічних і фінансових схем, які створені тими у світі, хто все ж цінує свободу та міжнародне право. Росія має бути в повній ізоляції, поки головні експортні продукти Росії – це зло та смерть", – наголосив президент.

Вірчі грамоти від послів

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів іноземних держав, які прибули в Україну.

"Норвегія, Швейцарія, Азербайджан, Пакистан, Ісландія. Нові посли. Загалом у нашій державі працюють вже понад 60 посольств і представництв держав і понад 20 представництв міжнародних організацій. Працювати в Україні, працювати з Україною – це вірити в Україну і в українців. Світ із нами попри все, що намагається робити держава-зло проти нас", – підсумував Зеленський.