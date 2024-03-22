Тривога оголошена по всій території України: перші ракети залетіли в повітряний простір держави

Перебувайте в укриттях.
Повітряна тривога оголошена по всій території України.
Відбувся МiГ-31К. Є загроза пуску ракет Х-47 "Кинджaл".
Ворожі ракети увійшли до українського повітряного простору: крилата ракета на Сумщині, напрямок західний; крилаті ракети на Харківщині, курс південний - про це повідомляють ПС ЗСУ. В укриття негайно!
Також у Харкові після ударів РФ зникло світло. У місті пролунало близько 15 вибухів.
Окупанти можуть завдавати повторних ударів.
Перебувайте в укриттях до відбою тривоги!
Нагадаємо, що у Росії у повітря здійнялися кілька Ту-95мс.
Більше читайте в матеріалі ТСН.ua: Загадковий свист ракети над Києвом: експерт пояснив, чим міг атакувати Путін і до чого тут "удар помсти"
Додамо, росіяни влаштували масовану ракетну атаку по Києву та області в ніч проти 21 березня. Над містом та в районі столиці збили приблизно 30 російських ракет, зокрема й балістичні. Станом на ранок 21 березня відомо про 13 поранених киян.
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