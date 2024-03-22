Тривога оголошена по всій території України: перші ракети залетіли в повітряний простір держави

Повітряна тривога оголошена по всій території України.

Відбувся МiГ-31К. Є загроза пуску ракет Х-47 "Кинджaл".

Ворожі ракети увійшли до українського повітряного простору: крилата ракета на Сумщині, напрямок західний; крилаті ракети на Харківщині, курс південний - про це повідомляють ПС ЗСУ. В укриття негайно!

Також у Харкові після ударів РФ зникло світло. У місті пролунало близько 15 вибухів.

Окупанти можуть завдавати повторних ударів.

Перебувайте в укриттях до відбою тривоги!

Нагадаємо, що у Росії у повітря здійнялися кілька Ту-95мс.

Більше читайте в матеріалі ТСН.ua: Загадковий свист ракети над Києвом: експерт пояснив, чим міг атакувати Путін і до чого тут "удар помсти"

Додамо, росіяни влаштували масовану ракетну атаку по Києву та області в ніч проти 21 березня. Над містом та в районі столиці збили приблизно 30 російських ракет, зокрема й балістичні. Станом на ранок 21 березня відомо про 13 поранених киян.

Читайте також: