Тривога про "радіаційну небезпеку" на Миколаївщині: Кім пояснив, що відбувається

Під час навчань можливе обмеження руху транспортних засобів по дорогах регіонального та місцевого значення, попередив Кім.

Близько 10 години 17 серпня жителі Вознесенського району Миколаївської області отримали сповіщення про "радіаційну небезпеку". В ОВА заспокоюють та говорять про навчання.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"Нагадуємо, протягом 17 та 18 серпня на території Южноукраїнська та Вознесенського району проводитимуться багатоступеневі командно-штабні навчання з цивільного захисту. Наголошуємо, що всі заходи носять НАВЧАЛЬНИЙ характер. Просимо зберігати спокій. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", - підкреслив він.

За його словами, під час навчань планується відпрацювання практичних заходів з евакуації населення із зон умовного радіаційного зараження, ліквідації наслідків пожеж та ракетних ударів.

Кім попередив, що під час відпрацювання можливе обмеження руху транспортних засобів по дорогах регіонального та місцевого значення на території Вознесенського району.

Як свідчить мапа тривог, сповіщення про "радіаційну тривогу" було оголошено у м. Вознесенськ та тергромаді та Прибужанській тергромаді. Станом на 10:15 тривогу скасували.

Тривога про "радіаційну небезпеку". ФОТО: скрин

Як раніше повідомляли в Центрі національного спротиву, росіяни готують провокацію на Курській АЕС.

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