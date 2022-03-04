Загроза світового масштабу: Байден поговорив із Зеленським про пожежу на ЗАЕС через обстріли росіян

Загроза світового масштабу: Байден поговорив із Зеленським про пожежу на ЗАЕС через обстріли росіян

Президент США закликав РФ припинити обстріли України.

Президент США Джо Байден переговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленський про пожежу на Запорізькій атомній електростанції. Вона виникла вночі 4 березня через обстріли російських окупантів.

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"Президент Джо Байден розмовляв сьогодні ввечері з президентом України Володимиром Зеленським, щоб отримати інформацію про пожежу на Запорізькій атомній електростанції. Президент Байден приєднався до президента Зеленського, який закликав Росію припинити військову діяльність у цьому районі та дозволити пожежникам і рятувальникам доступ до місця події", - ідеться в повідомленні Білого дому.

Там додали, що "президент Байден також розмовляв сьогодні ввечері із заступником міністра ядерної безпеки Департаменту енергетики США та адміністратором Національного управління ядерної безпеки (NNSA) Джилл Грубі, щоб отримати оновлення щодо ситуації на станції. Президента й надалі регулярно інформуватимуть".

Нагадаємо, уночі 4 березня російські окупанти обстріляли територію Запорізької атомної електростанції біля міста Енергодар.

У ДСНС розповіли, що горить будівля навчально-тренувального центрі на території ЗАЕС. У пресслужбі ЗАЕС повідомили, що російські окупанти також влучили в перший блок атомної електростанції.

Станом на четверту годину ранку 4 березня продовжувала горіти будівля навчально-тренувального центру - вогнем були охоплені 3,4 та 5 поверхи.

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"Окупанти не дають можливості для підрозділів ДСНС приступити до ліквідації наслідків пожежі. У м. Енергодар на Запорізькій АЕС працює один енергоблок із шести. Протипожежний стан АЕС в нормі", - повідомили в ДСНС.

Президент Володимир Зеленський у короткому відеозверненні посеред ночі розповів, що вже провів кілька телефонних розмов з європейськими лідерами, президентом США Джо Байденом. Він закликав Європу прокинутися, адже горить найбільша атомна електростанція Європи.