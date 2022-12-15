Тривога тривала понад 14 годин: Росія всю ніч била по Дніпропетровщині (фото)

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

У ніч проти 15 грудня російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії. Тривога там тривала понад 14 годин.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Під обстріл потрапили Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Туди прилетіло близько 40 російських снарядів. За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

У Марганецькій громаді є руйнування приватних будинків та господарських споруд, пошкоджено газогін. У Червоногригорівській та Мирівській громадах наслідки атак уточнюються. Триває обстеження уражених територій.

Нагадаємо, російська армія підірвалася на мінах, коли намагалася висадити десант у Нікополі на Дніпропетровщині. Мешканці, які проживають поряд, чули серію вибухів.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Російський ракетний терор продовжується, Херсон, Сумщина, Дніпропетровщина під ударами

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