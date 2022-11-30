Тривожна ніч на Дніпропетровщині: Росія вдарила з "Градів" та важкої артилерії

У Нікопольський район прилетіло майже 30 ворожих снарядів.

У ніч проти 30 листопада на Дніпропетровщині тричі оголошували повітряну тривогу. Російська армія вдарила з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У місто Нікополь та Марганецьку громаду прилетіло майже 30 снарядів. Загиблих та поранених немає.

Співробітники ДСНС проводять обстеження обстріляних територій. Масштаби руйнувань з'ясовуються.

Нагадаємо, напередодні Росія вдарила по Мирівській громаді у Нікопольському районі Дніпропетровської області. У результаті обстрілу постраждала жінка. Росіяни також понівечили приватні будинки.

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