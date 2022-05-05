Тривожна ніч у Дніпрі: яка ситуація в місті та області

Тривожна ніч у Дніпрі: яка ситуація в місті та області

Надвечір 4 квітня російські окупанти випустили дві ракети по Дніпру. Одна влучила в об‘єкт транспортної інфраструктури, другу - збили сили ППО. Станом на ранок на Дніпропетровщині все спокійно, ніч пройшла із тривогою, але без обстрілів.

Про це 5 квітня повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

Він зазначив, що ворог почав частіше обстрілювати Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

З огляду на це облрада планує подати клопотання, щоб внести до переліку територій, які постраждали внаслідок бойових дій, Покровську, Великомихайлівську та інші громади Синельниківського району, які межують із зоною бойових дій.

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"Це дасть змогу тим мешканцям громад, які хочуть виїхати, отримати статус ВПО та оформити виплати від держави", - пояснив Лукашук.

Наразі ситуація на Херсонському, Миколаївському, Донецькому, Харківському напрямках під повним контролем Збройних сил України, додав він.

Як повідомлялось, у Дніпрі ввечері 4 травня, після оголошення повітряної тривоги, пролунало кілька вибухів. За словами місцевих мешканців, після вибуху з'явився дим. Пізніше стало відомо, що російські ракети влучили в залізничну інфраструктуру.

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