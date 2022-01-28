Тривожна валіза: 50 речей, які потрібно взяти з собою

Такої валізи вистачить на сім'ю. Коштуватиме повний набір нових речей понад 45 тисяч гривень. Вага комплекту - близько 24 кілограмів.
На фоні загрози вторгнення Росії в Україну у Мережі активно обговорюють необхідність так званої тривожної валізи. Вона має бути зібрана на випадок раптової евакуації.
ТСН.ua дізнався, що саме має бути підготовлено вдома.
За словами інструктора з виживання Сергія Вишневського на тренінгу "Антистрес січня 2022", зручніше скласти речі першої необхідності у легкий 100-літровий рюкзак. Валіза на колесах буде зайвим навантаженням у разі евакуації.
Крім того, варто складати речі, які перевірені практикою. Тобто ті, що ви вже використовували, а не принесли в упауванні із магазину.
"Думка, що у вас тривожна валіза має бути на папері, і ви її складете за 10 хвилин - це ід***изм. Бо ви можете прокинутись вночі в задимленому приміщенні, і терміново треба буде в трусах вискочити на вулицю", - наголосив Вишневський.
Що має бути у тривожній валізі
Для гігієни: мило, туалетний папір, серветки спиртові, зубна щітка, зубна паста, дзеркальце, рушник, ЗІП пакет та водостійка сумка-органайзер, щоб скласти ці всі речі.
Сигналізація та освітлення: ліхтарик налобний, ліхтарик ручний, свисток, прапор України, паракорд, кресало, ніж "Чугайстер", мультитул, комплект "Характерник" (лопата, мачете, лучкова пилка та ще 12 інструментів в одному комплекті).
Захист: окуляри, килимок-сидушка, бахіли.
Для кухні: пальник газовий, балон газовий маленький, горнятко сталеве, казанок, ложка, титанова пічка та вітрозахист для газового пальника, запальничка газова, мінеральна вода, фільтр для очищення води.
Зв'язок та енергетика: сім-карти кількох операторів зв'язку, пауербанк-зарядка, сонячна панель, акумулятори ААА, акумулятори 18650.
Навігація: паперова карта України, компас планшетний, годинник наручний, олівець будівельний, вологозахищений блокнот.
Документи: флешка USB, флешка-картридер, карта пам'яті, паспорт внутрішній та біометричний, ІНН, військовий квиток, документи на нерухомість, фото рідних та близьких з написами на зворотньому боці.
Аптечка: тактична за стандартом IFAK в повному компектуванні.
Укриття: каремат, спальник зимовий, намет двомісний.
Вишневський додав, що такої тривожної валізи вистачить для сім'ї. Коштуватиме повний набір речей понад 45 тисяч гривень. Вага комплекту - близько 24 кілограмів.
Нагадаємо, що на випадок надзвичайних ситуацій у Києві підготовлені підземні укриття. Їхні адреси можна переглянути на спеціальній карті, укладеній Київською міською адміністрацією.
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