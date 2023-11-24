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Тривожний сигнал з окупованого Бердянська: що загрожує працівникам комунальних підприємств

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Тривожний сигнал з окупованого Бердянська: що загрожує працівникам комунальних підприємств

Фото: Getty Images

Окупанти намагаються мобілізувати чоловіків до російської армії.

На комунальні підприємства тимчасово окупованого міста Бердянська Запорізької області почали розвозити повістки для мобілізації в російську армію.

Про це повідомив у п’ятницю, 24 листопада, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, якщо ситуація буде розвиватися за аналогією з Донецьком, то на комунальних підприємствах на ТОТ Запорізької області не залишиться чоловіків.

“Їх відправлятимуть воювати проти нас”, - наголосив очільник області, зауваживши, що “справа дуже серйозна”. 

Нагадаємо, у Центрі національного спротиву повідомили, що до кінця цього року росіяни планують поповнити свою армію ще 130 тисячами осіб, зокрема з окупованих регіонів України - Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини, Луганщини та Криму.

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Дата публікації
Перегляди
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