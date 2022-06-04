Трійця 2022: чому прийнято прикрашати будинок рослинами і чи обов'язково використовувати лепеху

Чим прикрашають будинок на Зелені свята і чи обов'язково це повинна бути лепеха / Фото: pixabay.com

Чому на Трійцю прийнято прикрашати будинок рослинами? Чи обов'язково стелити лепеху і чим маїти хату на Зелені свята - читайте в матеріалі ТСН.ua.

12 червня 2022 року християни східного та західного обряду святкують ще одне велике свято - П'ятидесятницю, Трійцю або Зелені свята. У наших предків існувала традиція маїти (прикрашати) будинки зеленими рослинами, зокрема лепехою. В багатьох регіонах України вона дійшла і до наших днів.

Звідки з'явився звичай прикрашати будинок на Трійцю зеленню

Наші предки вірили, що на Зелений тиждень (перед Трійцею) прокидаються душі померлих. Не всі вони мають добрі наміри. А тому, щоб відігнати від своїх осель нечисть, було прийнято прикрашати будинок, двір перед ним та кожну кімнату різною зеленню, яка своїм аромато відлякує заблудлі душі. На підлогу часто стелили лепеху, чебрець, полин, а надворі ставили кленове гілля.

Звичай прикрашати будинки зеленню у християн існував ще за часів старозавітної Церкви, коли біля будинків в П'ятидесятницю ставили зелені гілочки в пам'ять того, що на Синайській горі, де Мойсей отримував скрижалі з Десятьма заповідями, все цвіло та зеленіло.

Чим прикрашають будинок на Зелені свята

Чим прикрашають хату на Зелені свята / Фото: pixabay.com

Будинки, ворота та навіть паркани на Трійцю прикрашають різноманітними травами. Зазвичай використовують: мелісу, м'яту, волошки, лепеху, чебрець тощо. Їх прийнято збирати напередодні, щоб вранці занести до церкви на богослужіння та освятити. Потім ці трави висушують і тримають в оселі як оберіг.

З дерев для прикрашання будинку підходять гілочки: клена, дуба, липи, берези. А от вербу і осику використовувати заборонено. Осикою не можна прикрашати оселю тому, що саме на цьому дереві, за легендою, повісився Іуда. Вербу ж не ламають через те, що вона вже віддавала свої гілочки на Вербну неділю.

Чи обов'язково прикрашати дім лепехою - відповідь священника

Хоч лепеха на свято Трійці і не обов'язковий атрибут, але він є дуже доречним. Так вважає протоієрей Свято-Троїцького кафедрального собору Володимир Подолець. Він стверджує, що можна обійтися і без неї, якщо немає змоги постелити саме лепеху. Це зовсім не означає, що свято не вдасться чи ви накличите на себе біду.

Головне - взяти участь у святковому богослужінні, помолитися, окропити освяченою водою різну зелень. Цим ви закликаєте Господа поділитися своєю благодаттю, наділив рослини силою служити на користь людям та зцілювати хвороби.