Трійця 2022 року: що приготувати до святкового столу

Зелені свята або Трійця - велике церковне свято, дата якого прив'язана до святкування Великодня. Цьогоріч християни західного та східного обряду вперше за багато років святкуватимуть Зелені свята 2022 разом - 12 червня. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які страви повинні бути на святковому столі на Трійцю.
На Трійцю традиційно будинки прикрашають гілочками дерев, польовими квітами, травами та іншими рослинами, зокрема, лепехою. А ще вся родина збирається за святковим столом, щоб відсвяткувати одне з 12 найбільших свят в церковному календарі. Обяд повинен включати в себе певні страви.
Трійця 2022: які страви повинні бути на столі
- Рибні та м'ясні страви - протягом тижня до та після Зелених свят посту не потрібно дотримуватися навіть в середу та п'ятницю, а тому не забороняється готувати на святковий стіл страви з м'яса і риби (жарке, відбивні, котлети).
- Млинці - традиційна страва на Трійцю, яка обов'язково повинна бути на столі.
- Страви з яйцями - омлети, яєчні тощо можна без проблем готувати в ці дні.
- Пироги та пиріжки - наші предки сприймали Троїцькі пироги (так їх часто називали) як щось особливе, а тому шматочок завжди клали біля ікони, коли доньки виходили заміж, ці шматочки Троїцьких пирогів віддавали як обереги щастя в новій сім'ї.
- Салати - на святковому столі до Трійці 2022 обов'язково повинні бути різноманітні салати.
Варто пам'ятати, що на Зелені свята дуже важливо готувати страви з великою кількістю зелені.
Що приготувати на Зелені свята 2022: кілька смачних рецептів
Пиріг зі щавелю
Вам знадобиться:
- 200 г свіжого щавелю;
- 1 склянка борошна;
- 1 склянка цукру;
- 3 яйця;
- 1 столова ложка коньяку;
- цукрова пудра.
Приготування доволі просте:
- Щавель ретельно промити, дати воді стекти, а потім нарізати соломкою.
- Викласти в змащену олією форму.
- Окремо збити яйця з цукром - повинна вийти стійка біла маса. Додати борошно і коньяк, а потім перемішати.
- Залити щавель тістом.
- Поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
Коли пиріг зі щавелем буде готовий, остудити його та посипати цукровою пудрою.
Зелений борщ зі шпинатом
Вам знадобиться:
- 1 середня морквина;
- 2 цибулини;
- 2 картоплини;
- 1 лавровий лист;
- 1 пучок шпинату;
- 1 пучок зеленої цибулі;
- 2 столові ложки соняшникової олії;
- 4 перепилиних яйця;
- сіль та перець.
Як приготувати зелений борщ зі шпинатом:
- Почистити одну цибулину та половину морквини. Моркву порізати на кружальця, а цибулю залишити цілою. Взяти каструлю на 1,5-2 літри, покласти туди овочі, залити водою, додати дрібку солі та лавровий лист. Довести до кипіння і проварити 20 хвилин. За бажанням можете додати корінь селери, стебла петрушки і кропу.
- Відварити перепелині яйця (4-5 хвилин). Коли овочевий бульон буде готовий, видалити з нього лавровий лист і овочі, а воду залишити на маленькому вогні.
- Подрібнити на маленькі кубики другу половину морквини, дрібно порізати цибулину. Почистити картоплини і порізати на такі ж кубики, що і моркву.
- Добре промити пучок шпинату, порізати крупно чи порвати на шматки. Промити зелену цибулю, порізати. Все це додати до каструлі з бульоном і довести до кипіння.
- Налийте 2 столові ложки соняшникової олії та варити 10-15 хвилин, поки картопля не стане м'якою.
В кожну тарілку борщу потрібно покласти одне яйце, розрізане на половинки.
Сирні млинці з зеленню
Вам знадобиться:
- 2 яйця;
- 1,5-2 склянки молока;
- 150 г твердого сиру;
- 1-1,5 склянки борошна;
- 1 чайна ложка розпушувача;
- сіль, цукор;
- 2 столові ложки соняшникової олії;
- різна зелень (зелена цибуля, кріп, петрушка);
- 1 зубчик часнику;
- 50 г вершкового масла.
Процес приготування дуже простий:
- Потерти сир на дрібну терку;
- Добре промити зелень, просушити і дрібно порізати.
- Пропустити часник через часникодавку.
- Збити яйця з сіллю та цукром, додати підігріте молоко, всипати борошно, все ретельно перемішати.
- Додати до тіста сир, зелень і часник. Потім влити олію і ще раз перемішати.
Сковороду рекомендується змащувати лише для першого млинця. Тісто набирається черпаком і обсмажується з обох сторін. Готові млинці потрібно змастити вершковим маслом.