Трійця 2022: які страви приготувати до святкового столу / Фото: Pexels

Трійця 2022 року: що приготувати до святкового столу

Трійця 2022 року: що приготувати до святкового столу

Зелені свята або Трійця - велике церковне свято, дата якого прив'язана до святкування Великодня. Цьогоріч християни західного та східного обряду вперше за багато років святкуватимуть Зелені свята 2022 разом - 12 червня. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які страви повинні бути на святковому столі на Трійцю.

На Трійцю традиційно будинки прикрашають гілочками дерев, польовими квітами, травами та іншими рослинами, зокрема, лепехою. А ще вся родина збирається за святковим столом, щоб відсвяткувати одне з 12 найбільших свят в церковному календарі. Обяд повинен включати в себе певні страви.

Трійця 2022: які страви повинні бути на столі

Рибні та м'ясні страви - протягом тижня до та після Зелених свят посту не потрібно дотримуватися навіть в середу та п'ятницю, а тому не забороняється готувати на святковий стіл страви з м'яса і риби (жарке, відбивні, котлети). Млинці - традиційна страва на Трійцю, яка обов'язково повинна бути на столі. Страви з яйцями - омлети, яєчні тощо можна без проблем готувати в ці дні. Пироги та пиріжки - наші предки сприймали Троїцькі пироги (так їх часто називали) як щось особливе, а тому шматочок завжди клали біля ікони, коли доньки виходили заміж, ці шматочки Троїцьких пирогів віддавали як обереги щастя в новій сім'ї. Салати - на святковому столі до Трійці 2022 обов'язково повинні бути різноманітні салати.

Варто пам'ятати, що на Зелені свята дуже важливо готувати страви з великою кількістю зелені.

Що приготувати на Зелені свята 2022: кілька смачних рецептів

Трійця 2022: що приготувати / Фото: Pexels

Пиріг зі щавелю

Вам знадобиться:

200 г свіжого щавелю;

1 склянка борошна;

1 склянка цукру;

3 яйця;

1 столова ложка коньяку;

цукрова пудра.

Приготування доволі просте:

Щавель ретельно промити, дати воді стекти, а потім нарізати соломкою. Викласти в змащену олією форму. Окремо збити яйця з цукром - повинна вийти стійка біла маса. Додати борошно і коньяк, а потім перемішати. Залити щавель тістом. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.

Коли пиріг зі щавелем буде готовий, остудити його та посипати цукровою пудрою.

Зелений борщ зі шпинатом

Зелений борщ: рецепт на Трійцю / Фото: pixabay.com

Вам знадобиться:

1 середня морквина;

2 цибулини;

2 картоплини;

1 лавровий лист;

1 пучок шпинату;

1 пучок зеленої цибулі;

2 столові ложки соняшникової олії;

4 перепилиних яйця;

сіль та перець.

Як приготувати зелений борщ зі шпинатом:

Почистити одну цибулину та половину морквини. Моркву порізати на кружальця, а цибулю залишити цілою. Взяти каструлю на 1,5-2 літри, покласти туди овочі, залити водою, додати дрібку солі та лавровий лист. Довести до кипіння і проварити 20 хвилин. За бажанням можете додати корінь селери, стебла петрушки і кропу. Відварити перепелині яйця (4-5 хвилин). Коли овочевий бульон буде готовий, видалити з нього лавровий лист і овочі, а воду залишити на маленькому вогні. Подрібнити на маленькі кубики другу половину морквини, дрібно порізати цибулину. Почистити картоплини і порізати на такі ж кубики, що і моркву. Добре промити пучок шпинату, порізати крупно чи порвати на шматки. Промити зелену цибулю, порізати. Все це додати до каструлі з бульоном і довести до кипіння. Налийте 2 столові ложки соняшникової олії та варити 10-15 хвилин, поки картопля не стане м'якою.

В кожну тарілку борщу потрібно покласти одне яйце, розрізане на половинки.

Сирні млинці з зеленню

Вам знадобиться:

2 яйця;

1,5-2 склянки молока;

150 г твердого сиру;

1-1,5 склянки борошна;

1 чайна ложка розпушувача;

сіль, цукор;

2 столові ложки соняшникової олії;

різна зелень (зелена цибуля, кріп, петрушка);

1 зубчик часнику;

50 г вершкового масла.

Процес приготування дуже простий:

Потерти сир на дрібну терку; Добре промити зелень, просушити і дрібно порізати. Пропустити часник через часникодавку. Збити яйця з сіллю та цукром, додати підігріте молоко, всипати борошно, все ретельно перемішати. Додати до тіста сир, зелень і часник. Потім влити олію і ще раз перемішати.

Сковороду рекомендується змащувати лише для першого млинця. Тісто набирається черпаком і обсмажується з обох сторін. Готові млинці потрібно змастити вершковим маслом.