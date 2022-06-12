Трійця 2022: Тарабарова, Нікітюк, Пономарьов та інші зірки привітали зі святом

12 червня 2022 року християни східного та західного обряду святкують Зелені свята або Трійцю.
Чимало українських зірок шанують українські традиції та не забувають вітати своїх фанів з святом.
Так, Леся Нікітюк, Світлана Тарабарова, Наталія Моглевська та інші артисти звернулися до своїх прихильників з теплими словами.
Леся Нікітюк
"Вітаю усіх зі святом Трійці! Миру, любові, віри нам усім. Впевнено йдемо до перемоги! Як сказала мама Кет, скоро на кожне українське свято столи накриватимуться від Донбаса до Львова і від Маріуполя до Ужгорода! Також сьогодні День міста Енергодара. Не здавайтеся, тримайтеся, вірте в перемогу. Ми всі маємо підтримувати одне одного. Пам’ятайте, з нами Бог, з нами правда, з нами ЗСУ і всі захисники і захисниці. Слава Україні!" – привітала телеведуча.
Олександр Пономарьов
"Зі Святом Святої Трійці!" – написав зірка.
Світлана Тарабарова
"Зі святом вас, друзі, від мене та моїх малюків! Усмішка - ще одна наша зброя", – зазначила співачка.
Наталія Могилевська
"Бажаю, щоб небесні хранителі завжди були за спиною! І нехай свята Трійця оберігає вас від усіх негараздів і робить чистим небо над вашою головою", – поділилася артистка.
Наталка Карпа
"Щирі вітання від нашої родини, усім українцям з Трійцею! З зеленими святами, як кажуть в народі! Нехай Господь дарує кожному з нас силу, витривалість, мужність, терпіння та любов! Разом до перемоги", – привітала знаменитість.
Оксана Білозір
"Свято Трійці - для мене особливе свято! Я безмежно дякую Господу за подих Духа Святого у моєму житті, який зійшов, як жива вода, що зцілює спраглу душу, що веде мене, дає сили жити, проходити через випробування, перемагати. Бо "Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкіля він приходить, і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від Духа народжений". У смиренній молитві молюся за кожного з вас, щоб Дух Святий зійшов своїми благословенними дарами на кожну щиру і вірну душу", – написала співачка.
Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про знаменитостей, які підписали договір із ЗСУ. Зірки не змогли спокійно спостерігати за тим, що коється у нашій країні і добровільно почали вступати до лав Збройних сил України, та до територіальної оборони населення.
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