Трійця 2023 року: коли святкуємо Зелені свята, традиції і сильна молитва

Трійця або Зелені свята — одне з двунадесятих церковних свят, дата якого прив'язана до святкування Великодня. Що означає цей день і які традиції в українців існують — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Поряд з Різдвом та Великоднем, Трійця вважається одним з найважливіших релігійних свят. Цього дня Церква вшановує триєдність Бога-Отця, Сина та Святого Духа. Свято Трійці символізує завершення всіх земних справ Ісуса Христа, які були потрібні для порятунку людства.

Трійця 2023 року: дата

В народі Трійцю ще називають Зелені свята або П'ятидесятниця на честь Святого Духа, адже її завжди святкують на 50-десятий день після Великодня. 2023 року Воскресіння Господнє припадає на 16 квітня, а отже Трійцю українці будуть святкувати 4 червня.

Трійця — державне свято. А тому воно завжди приносить українцям додатковий вихідний. Так як 2023 року свято припаде на неділю, то, якщо не буде подовжено воєнного стану, матимемо змогу відпочивати 2, 3, 4 та 5 червня.

У католиків Трійця святкується на тиждень раніше (через різницю між юліанським та григоріанським календарем) і припадає 2023 року на 28 травня. В католицизмі це свято вважається найважливішим, адже вказує на триєдність Бога.

Скільки днів традиційно святкують Трійцю? Зазвичай свято триває три дні, два з яких завжди неробочі.

Традиції та обряди на Зелені свята

Трійця або Зелені свята: традиції / Фото: Pexels

Починається цей день традиційно з урочистих богослужінь в храмах. У ніч проти Трійці священнослужителі проводять вечірню, під час якої читають молитви про дарування Святого Духа та згадують, як він з'явився перед апостолами. Також цього дня святкується день народження Церкви Христової.

У народі на Трійцю будинок прикрашають травами — лепехою. Саме тому свято отримало народну назву "Зелені свята". До лепехи можуть додавати свіжоскошену траву — любисток, чебрець, полин. А образи в оселі прикрашають м'ятою та гілками берези.

В цей день прийнято відвідувати родичів та друзів, а на стіл потрібно ставити щедре частування. Головною стравою вважається коровай. Увечері традиційно влаштовували вечірки з танцями та піснями.

Також на Зелені свята раніше було прийнято засилати сватів. Навіть існувало народне повір'я — якщо заручитися на Трійцю, а потім зіграти весілля на Покрову (14 жовтня 2023 року), тоді подружнє життя буде щасливим.

За кілька днів до Трійці прибирали в будинку, наводили лад, позбувалися непотрібних речей. А напередодні свята Трійці завжди батьківська субота, коли віряни поминають покійних родичів.

Що не можна робити

Церква, зокрема, забороняє на Трійцю:

займатися домашньою роботою та фізичною працею;

плести, в'язати, вишивати;

сваритися і лаятися;

лихословити.

Також в народі існували й додаткові заборони. Наприклад, не дозволялося цього дня ходити в ліс або рубати дерева.

Сильна молитва на Трійцю

Особлива молитва, яку віряни промовляють на Зелені свята, вважаючи, що її подарував своїм учням сам Ісус Христос, коли ті просили Сина Божого навчити звертатися до Бога, називається "Трисвяте":

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

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