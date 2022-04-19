"Трійця "лайкарів руZZкого міра": на Житомирщині затримали трьох колаборантів

Служба безпеки України викрила у Житомирській області трьох чоловіків, які поширювали інформаційні матеріали на підтримку військової агресії Російської Федерації проти України.

Мешканці Житомирської області через інтернет поширювали проросійську пропаганду.

Про це повідомив пресцентр СБУ в Житомирській області.

Зазначається, що йдеться про мешканців Житомира, Коростишева і Бердичівського району.

"Трійця "лайкарів руZZкого міра" значно активізувала свою інтернет-пропаганду з початком повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну", – йдеться у повідомленні.

Мешканка Житомира у пропагандистській соцмережі та месенджері підтримувала російську агресію в Україну. Жінка поширювала в Мережі маніпуляційні дописи російських медіа про ситуацію на фронтах. В деяких дописах вона наголошувала на "меншовартості українського народу і звеличувала "високу культуру" загарбників".

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Мешканець Коростишева також поширював проросійську пропаганду і підтримував загарбницьку політику Кремля у соцмережі. Крім того, проводив "агітаційну роботу" серед своїх знайомих: закликав підтримувати РФ не чинити їм опір у випадкузахоплення Житомирщини та співпрацювати із майбутньою окупаційною адміністрацією держави-агресорки.

Чоловік одного із села в Бердичівському районі на публіку "роз'яснював" мешканцям громади про необхідність всебічної підтримки "справжнього народного лідера путіна" та основних цілей "спеціальної операції РФ"в Україні – "денацифікації, дебандеризації і демілітаризації".

"Колаборант заперечував злочини окупантів та стверджував, що вони просто наводять порядки "у нашій державі", - наголосили в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили матеріали, комп’ютерну техніку та електронні пристрої, які підтверджують їхню протиправну діяльність. Пропагандистам вже повідомлено про підозру за статтею "колабораційна діяльність".

Як повідомлялося, у Новоград-Волинському районі Житомирської області священник одного з храмів УПЦ МП закликав підтримати у війні військовослужбовців Російської Федерації. Зазначається, що священник публічно заперечував здійснення збройної агресії проти України, закликав до підтримки рішень та дій держави-агресорки Росії.