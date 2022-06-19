Трійка українських гелікоптерів атакувала ворожі позиції на Херсонщині: знищена жива сила і техніка окупантів

Трійка українських гелікоптерів атакувала ворожі позиції на Херсонщині: знищена жива сила і техніка окупантів

В Херсонській області українські пілоти на гелікоптерах атакували ворожі позиції.

В результаті було знищено живу силу окупантів, а також кілька одиниць техніки.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

Минулої доби українськими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією в межах виконання вогневих завдань здійснено 4 повітряних атаки.

"Трійкою гелікоптерів здійснено повітряні атаки по скупченню ворога в Херсонському районі, штурмовиками – по скупченню живої ворожої сили та техніки в районі Давидова Броду та Снігурівки, а винищувачем - по складу боєприпасів в Білозірській громаді Херсонщини. Загальні втрати противника наразі підтверджено в кількості 28 рашистів, одного танку Т-62, радіолокаційної станції, паливозаправника та іншої автомобільної техніки", - повідомляють в ОК "Південь".

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, що ворог продовжує укріплюватися на зайнятих рубежах на півдні.

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