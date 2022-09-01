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Тризуб – на Burning Man-2022: на фестивалі створили п'ятиметрову інсталяцію на підтримку України (фото)

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Тризуб – на Burning Man-2022: на фестивалі створили п'ятиметрову інсталяцію на підтримку України (фото)

Burning Man / Фото: Getty Images

Інсталяція "Freedom Trident" має висоту близько 4,8 метра.

Литовсько-американський табір Amber Dust створив п'ятиметрову інсталяцію "Тризуб Свободи" на фестивалі Burning Man-2022, щоб продемонструвати світові підтримку України у війні з РФ.

Про це повідомила учасниця табору Елеонора Ромува. 

Інсталяція "Freedom Trident" має висоту близько 4,8 метра. Вона створена з фанери і зібрана стільниковим способом.

"Ми обрали герб України, який, як вважають, виник, як родовий символ, синтез божественних стихій вогню та води у проявленому світі. Три точки, три світи та трійці завжди присутні в людській міфології та культурі. Сьогодні тризуб є символом єдності та свободи. Символ наполегливості та цілеспрямованості, символ боротьби за свободу та демократію. Мудрість, закладена в тризубі, універсальна", – пояснюють митці.

Зазначається, що після завершення фестивалю "Тризуб Свободи" хочуть розібрати та подарувати українській діаспорі Південної Каліфорнії, хоча традиційно скульптури спалюють у вогні в останній день заходу.

Фестиваль Burning Man щорічно проходить у пустелі Блек-Рок у штаті Невада від 1986 року. Територія фестивалю вільна від грошей і продажів, тому про харчування, житло та інші потреби учасники дбають самі.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
674
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