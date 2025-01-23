Трофейна зброя з фронту потрапляла у тил: поліція "накрила" канали у трьох областях (фото)

Вилучену зброю та боєприпаси, яка з фронту мала потрапити на "чорний ринок", передадуть на потреби ЗСУ.

В Україні почастішали випадки, коли зловмисники намагаються продати в тилу незаконно вивезену з фронту трофейну зброю.

Останнім часом такі випадки зафіксовані у трьох областях, передає пресслужба Нацполіції.

Київщина

Так, на Київщині викрито військового і чотирьох його спільників, які вивозили трофейну зброю з фронту і намагалися її продати.

За ловами правоохоронців, 31-річний військовий організував злочинну діяльність, до якої залучив чотирьох спільників. Правоохоронці задокументували низку фактів продажу зброї та боєприпасів на території міста Києва та Київської області на загальну суму майже 800 тис. гривень.

Під час обшуків виявлено та вилучено кошти в сумі 3500 доларів, понад 900 набоїв різного калібру, чотири автомати та карабіни. Також виявлено та вилучено понад 2330 набоїв калібру 5,45 мм, дві гладкоствольні рушниці, пристрій для вистрілу гумових куль Форт-12Р, сім гранат та дев'ять підривачів.

Вилучені боєприпаси

Затримали групу зловмисників "на гарячому" під час збуту реактивної штурмової гранати РШГ-2 та партії боєприпасів до великокаліберних кулеметів.

Житомирщина

На Житомирщині правоохоронці викрили двох братів, які шукали клієнтів для збуту протитанкових гранатометів, набоїв та бойових гранат. Один з братів перебував на фронті. Звідти він переправляв зброю своєму родичу через поштові відділення.

Під час обшуків поліцейські вилучили гранати та підривачі до них, понад 3000 набоїв, 120 гранатометних пострілів, ручний гранатомет ПГ-7М та дві реактивних протитанкових гранати.

Полтавщина

У Полтавській області затримано трьох представників криміналітету, які підготували для продажу арсенал бойових гранат та автоматів. Двоє з них раніше вже відбували покарання за нелегальний продаж зброї та крадіжки. Після виходу на волю рецидивіст залучив третього спільника, з яким організували новий канал незаконного збуту засобів ураження, які вивозили із зони бойових дій.

Один із затриманих торгівців зброєю на Полтавщині

Трьох мешканців Полтавщини поліцейські затримали під час чергового збуту боєприпасів. Під час спецоперації проведено понад 20 обшуків, за результатами яких вилучено гранати, пістолет-кулемет, близько 5 тисяч набоїв різних калібрів та інші речові докази.

Вилучені зброя та боєприпаси

Усім підозрюваним загрожує до семи років ув’язнення. Вилучені засоби ураження будуть передані на потреби ЗСУ.

Затримані зловмисники

Раніше в Києві співмешканці два роки утримували в неволі дівчину, змушуючи займатися сексом.

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