Трьох дітей вдалося повернути з окупації: що відомо про їхні історії і що з ними зараз

Від початку 2024 року з окупованої частини Херсонської області вдалося повернути 66 дітей, і наразі всі вони в безпеці під наглядом медиків та психологів.

Завдяки зусиллям різних організацій та служб ще трьох дітей вдалося повернути з окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, серед повернених дітей — 11–річна дівчинка, яка залишилася без нагляду дорослих і ризикувала опинитися в окупаційному сиротинці.

Над її поверненням працювала організація “Save Ukraine”, органи опіки та піклування, служби у справах дітей. Прокудін каже, що це було надскладне і термінове завдання.

Разом із дівчиною виїхали ще двоє хлопчиків 9-ти та 13-ти років. Їх доглядав старший повнолітній брат, який ризикував потрапити до війська країни-агресорки.

Вирвати хлопців з окупації стало можливим завдяки злагодженій роботі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Громадської спілки Українська мережа за права дитини, органів опіки та піклування і служб у справах дітей.

Зараз всі діти у безпеці. З ними працюють медики та психологи.

Прокудін зазначає, що від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 66 дітей із Херсонської області.

Нагадаємо, раніше, 18 квітня, з окупованої частини Херсонської области вдалося повернути 17-річну дівчину та 16-річного хлопця, позбавленого батьківського піклування.

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