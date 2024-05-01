Трьох дітей вдалося повернути з окупації: що відомо про їхні історії і що з ними зараз

Від початку 2024 року з окупованої частини Херсонської області вдалося повернути 66 дітей, і наразі всі вони в безпеці під наглядом медиків та психологів.
Завдяки зусиллям різних організацій та служб ще трьох дітей вдалося повернути з окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, серед повернених дітей — 11–річна дівчинка, яка залишилася без нагляду дорослих і ризикувала опинитися в окупаційному сиротинці.
Над її поверненням працювала організація “Save Ukraine”, органи опіки та піклування, служби у справах дітей. Прокудін каже, що це було надскладне і термінове завдання.
Разом із дівчиною виїхали ще двоє хлопчиків 9-ти та 13-ти років. Їх доглядав старший повнолітній брат, який ризикував потрапити до війська країни-агресорки.
Вирвати хлопців з окупації стало можливим завдяки злагодженій роботі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Громадської спілки Українська мережа за права дитини, органів опіки та піклування і служб у справах дітей.
Зараз всі діти у безпеці. З ними працюють медики та психологи.
Прокудін зазначає, що від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 66 дітей із Херсонської області.
Нагадаємо, раніше, 18 квітня, з окупованої частини Херсонської области вдалося повернути 17-річну дівчину та 16-річного хлопця, позбавленого батьківського піклування.
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