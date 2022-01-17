Трьох левів та тигрицю з Буковини відправили назад до Африки: як везли тварин

Хижаки 84 години провели у клітках.
З Чернівецької області до Африки на реабілітацію відправили трьох левів та тигрицю. Тварини чотири доби були в дорозі.
Про це у коментарі "Суспільному" розповіла волонтерка благодійного фонду "Нейтон" Анна Масяч.
Хижаків утримували у вольєрах в одному із розважальних закладів Буковини. Їх автомобілем завезли до Борисполя, опісля на літаку доправили до Стамбула, а звідти — в Йоганнесбурґ, що в Південно-Африканській Республіці.
За даними волонтерки хижаки 84 години провели у клітках, проте все минуло вдало.
"Під час посадки літака вони трішки подряпали себе, втім не травмувались", — каже Анна Масяч.
В Африці тварини житимуть у напіввільних умовах. У них будуть невеликі приміщення на території вольєрів, куди їм ставитимуть їжу. Хижаків не повернуть в дику природу, оскільки вони виросли в неволі.
Як зазначає видання, для того, щоб повернути хижаків до Африки волонтерам довелось майже рік збирати необхідні документи. У розважальному центрі, де утримували хижаків, кажуть, що у них більше не буде диких тварин.
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