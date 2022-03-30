Трьох мародерів, які обкрадали жителів Ірпеня, затримали в Житомирській області (фото)

Чоловіки видавали себе за добровольців одного з українських батальйонів.
У Житомирській області поліцейські затримали трьох жителів Львівщини віком 27 і 31 рік, які мародерствували в помешканнях жителів Ірпеня.
Як розповіли сьогодні, 30 березня, у пресслужіб Нацполції, підозрілих осіб, які рухалися з боку столиці, зупинили поліцейські на блокпосту і перевірили їхній автомобіль BMW.
Усі чоловіки назвались добровольцями одного з українських батальйонів. Однак документально водій і двоє його пасажирів не змогли підтвердити свою належність до добробату, як і не надали реєстраційні документи на транспортний засіб.
Окрім того, під час огляду автівки поліцейські виявили ювелірні прикраси, гроші й інші цінні речі, а також гранати Ф-1 та РГД-5.
Пояснити походження знайденого чоловіки теж не змогли, тож усіх трьох доставили до відділку поліції.
Як з’ясувалося, автомобіль, на якому їхали затримані, належить жительці Ірпеня, яка зараз перебуває за кордоном, а гроші та інші цінні речі зловмисники викрали з її оселі.
Вилучені боєприпаси правоохоронці відправили на експертизу.
Нині зловмисникам оголосили про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. До суду подано клопотання про взяття їх під варту.
Нагадаємо, в Україні посилили відповідальність за мародерство.