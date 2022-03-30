Трьох мародерів, які обкрадали жителів Ірпеня, затримали в Житомирській області (фото)

Чоловіки видавали себе за добровольців одного з українських батальйонів.

У Житомирській області поліцейські затримали трьох жителів Львівщини віком 27 і 31 рік, які мародерствували в помешканнях жителів Ірпеня.

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Як розповіли сьогодні, 30 березня, у пресслужіб Нацполції, підозрілих осіб, які рухалися з боку столиці, зупинили поліцейські на блокпосту і перевірили їхній автомобіль BMW.

Усі чоловіки назвались добровольцями одного з українських батальйонів. Однак документально водій і двоє його пасажирів не змогли підтвердити свою належність до добробату, як і не надали реєстраційні документи на транспортний засіб.

Окрім того, під час огляду автівки поліцейські виявили ювелірні прикраси, гроші й інші цінні речі, а також гранати Ф-1 та РГД-5.

Пояснити походження знайденого чоловіки теж не змогли, тож усіх трьох доставили до відділку поліції.

Як з’ясувалося, автомобіль, на якому їхали затримані, належить жительці Ірпеня, яка зараз перебуває за кордоном, а гроші та інші цінні речі зловмисники викрали з її оселі.

Вилучені боєприпаси правоохоронці відправили на експертизу.

Нині зловмисникам оголосили про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. До суду подано клопотання про взяття їх під варту.

Нагадаємо, в Україні посилили відповідальність за мародерство.