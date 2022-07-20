Трьох мешканців Бахмута підозрюють у співпраці з ворогом: здавали позиції ЗСУ

Прокуратура повідомила про підозру трьом мешканцям Бахмута Донецької області.
Чоловіки незаконно поширювали інформацію про переміщення, а також розташування Збройних Сил України в окремих районах Донецької області.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Слідство встановило, що у травні-липні 2022-го бахмутани розміщували у чат-ботах та проросійських групах одного з месенджерів текстові повідомлення з інформацією про військовослужбовців та техніки ЗСУ на Донеччині. Підозрювані усвідомлювали, що ця інформація може бути використана державою-окупантом під час обстрілів, зокрема, Бахмута та району.
Наразі усіх трьох зловмисників затримано. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомлялося, у Харкові під час комендантської години виявили чоловіка з картою, на якій були відмітки з розташуванням адмінбудівель міста. Після цього собу було доставлено до відділу поліції.
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