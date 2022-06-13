"Трьох відправили в дурку": окупанти скаржаться, що від постійних обстрілів ЗСУ в них їде дах

"Трьох відправили в дурку": окупанти скаржаться, що від постійних обстрілів ЗСУ в них їде дах

Окупанти з так званої "ДНР" скаржаться на свій емоційно-психологічний стан.

Через атаки ЗСУ в них "не витримує психіка".

Про це свідчить перехоплення телефонної розмови, яку оприлюднило ГУР Міноборони.

Окупант з так званої "ДНР" в розмові з дружиною скаржиться на постійні обстріли та погану якість бронежилетів, які "пропускають" уламки. Він говорить, що в іхньому підрозділі вже "мінус 11" осіб, а він сам ледве залишився живим.

Також окупант розповідає, що у багатьох його товаришів по службі психіка дає збій.

"У пацанів вже дах їде. Пи**ють (стріляють) без кінця. 152-гі, 202-гі. Можна просто єб**сь… на голову. У пацанів вже дах їде. Трьох в дурку відправили", - розповідає окупант.

Нагадаємо, що у Луганській області від Збройних сил України дісталося "кадирівцям". Тікток-війська чеченських бойовиків отримали "на горіхи" від ЗСУ у Рубіжному.

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