Трьох чоловіків врятували, а один згорів: у Миколаївській області сталася пожежа у будинку

Причину займання встановлюють.
У місті Снігурівка сталася пожежа. Загинув чоловік 1996 року народження.
Про це повідомили ДСНС Миколаївської області.
Загорілося на другому поверсі двоповерхового житлового будинку по вул. Центральній. Під час пожежі утворилося щільне задимлення, яке розповсюдилось сходами.
Рятувальники вивели на свіже повітря трьох людей. Під час розвідки в кімнаті квартири виявили тіло загиблого чоловіка.
Пожежу на площі 40 квадратних метрів загасили за пів години. Причину займання встановлюють.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві живцем згорів чоловік у квартирі.
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