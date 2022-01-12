Трьох чоловіків врятували, а один згорів: у Миколаївській області сталася пожежа у будинку

Трьох чоловіків врятували, а один згорів: у Миколаївській області сталася пожежа у будинку

Причину займання встановлюють.

У місті Снігурівка сталася пожежа. Загинув чоловік 1996 року народження.

Про це повідомили ДСНС Миколаївської області.

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Загорілося на другому поверсі двоповерхового житлового будинку по вул. Центральній. Під час пожежі утворилося щільне задимлення, яке розповсюдилось сходами.

Рятувальники вивели на свіже повітря трьох людей. Під час розвідки в кімнаті квартири виявили тіло загиблого чоловіка.

Пожежу на площі 40 квадратних метрів загасили за пів години. Причину займання встановлюють.

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Раніше повідомлялося, що у Миколаєві живцем згорів чоловік у квартирі.

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