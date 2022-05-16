"Трохи покоцана і тхне": ЗСУ "затрофеїли" БМП окупантів

Збройні сили України здобули для себе ще одну ворожу БМП.

Вона трохи "пом'ялася" під час бою, але її відремонтують і знову відправлять на фронт.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України з посиланням на 14 ОМБр14 імені князя Романа Великого.

"У бою воїни нашої Князівської 14 омбр здобули рашистську БМП-3. Наразі машинка трохи "покоцана" і в ній ще тхне "руським духом". Та вмілі руки наших побратимів за рекордно короткі строки доведуть її до пуття, і гармати трофейної БМП-3, будьте певні, вже незабаром обернуться проти колишніх "власників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Запоріжжі ЗСУ "затрофеїли" боєкомплекти окупантів та один "історичний артефакт". Азовці захопили: ворожі боєкомплекти, міни, кулемет та навіть один історичний артефакт — шарф із символікою регіоналів.

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