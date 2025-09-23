Пів мільйона на троянди: мережа обурилася через подарунок замість допомоги ЗСУ

Трояндовий ведмідь

Реклама

Нещодавно у соцмережах розгорівся черговий скандал. Цього разу об’єктом суперечок став величезний трояндовий ведмедик, вартість якого становила понад пів мільйона гривень.

Поки одні користувачі обурювалися через надмірне марнотратство, інші почали шукати замовника. Як результаті в центрі скандалу опинився народний депутат.

Що відомо про скандальну композицію із троянд та ким виявився замовник — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Мережу розбурхав велетенський трояндовий ведмедик

Флористка та власниця студії квітів «Freesia» Анастасія Скальницька опублікувала фото із величезним ведмедем, який повністю виготовлений із троянд. У дописі жінка вказала, що вартість цієї композиції склала 536 тисяч гривень.

Ведмідь із троянд

Фото швидко розлетілися мережею із підписами: «У Києві молодий хлопець подарував букет дівчині вигляді ведмедика за 536 тисяч гривень». Юзери почали засуджувати замовника та заявляти про його несмак та марнотратство:

«Я без засудження скажу, що в Європі, наприклад. Це вважається крінжем, циганщиною»;

«Всі вже бачили ведмедя з троянд за 560 тисяч гривень? Знаєте, що вражає? Не ціна, а тупість. Якби купили машину чи квартиру за такі кошти, то це речі, які прослужать довгий час».

Водночас деякі дописувачі почали підраховувати, що можна було б придбати для ЗСУ за ці кошти: 20 — 25 FPV-дронів або кілька тепловізорів.

© соцмережі © соцмережі © соцмережі

Рекорд України

Проте, створення величезного ведмедя із квітів допомогло Анастасії Скальницькій встановити національний рекорд, про що вона зазначала у соцмережі Treads.

Реклама

За її словами на створення композиції пішло 10 190 троянд.

Саме велика кількість квітів дозволила флористиці встановити рекорд у номінації «Найбільша кількість троянд у композиції», що й підтвердили фахівці Книги рекордів України.

© соцмережі

Окрім критики, в мережі також висловлювали захоплення майстерністю авторів букета.

«Розумію, що у багатьох є різна думка, але я пишаюсь, що в нашій країні люди можуть дозволити собі дивувати. І повірте, хто має такі досягнення, допомагає не менше», — зазначила Анастасія Скальницька.

Реклама

У соцмережах поширили ймовірну інформацію про замовника

Невдовзі після скандалу в Мережі, телеграм-канал «Insider UA» оприлюднив непідтверджену інформацію про те, що ймовірним замовником композиції із ьтроянд є народний депутат від фракції «Слуга Народу» Артем Дубнов. Згідно з повідомленням, чоловік подарував цю композицію буцімто своїй дівчині — засновниці бренду жіночого одягу «DaLee» Даніелі Косянчук.

Обраний до Верховної Ради у 2019 році, до цього він працював стоматологом і обіймав посаду головного лікаря. У парламенті він обіймав посаду заступника голови комітету з охорони здоров’я, а з 2023 по 2025 рік керував тимчасовою слідчою комісією з розслідування незаконного експорту та імпорту товарів з Росією. Також у 2022 році нардеп заснував благодійний фонд «Національна допомога».

Після поширення інформації із телеграм-каналу «Insider UA», ситуація загострилася. Користувачі соцмереж ще більше почали висловлювати своє невдоволення.

Скандал прокоментувала й українська телеведуча та журналістка Ольга Фреймут. У своєму Instagram-клубі манер журналістка опублікувала колаж із зображенням квіткового ведмедя та Артема Дубнова.

Реклама

Скриншот із соцмереж / © соцмережі

У публікації вона висловила думку, що чоловікам слід уникати букетів, завеликих для жінки, а також дала поради жінкам, як відхилити невдалий подарунок.

Пізніше Анастасія Скальницька спростувала причетність нардепа до замовлення, назвавши цю інформацію фейковою та зазначивши, що студія не розголошує дані клієнтів.

Скриншот із соцмережі / © соцмережі

Хто ж насправді замовив трояндового ведмедика

Однак, згодом з’ясувалося, що насправді трояндового ведмедика замовили працівники бренду «DaLee» своїй засновниці. Про це вони написали на своїй сторінці в Instagram.

Там зауважили, що саме така композиція уособлює «ідею масштабу бренду».

Реклама

«Ми замовили найбільшого в Україні ведмедя з квітів, бо саме він уособлює ідею масштабу нашого бренду. Ведмедик є бестселером у нашій колекції прикрас — він символізує силу, ніжність і любов, які завжди йдуть поруч. Тепер цей образ ожив у гігантському форматі. Для нас це не про ціну, а про ідею. Про те, що навіть під час війни ми можемо дозволити собі трохи радості, креативу й масштабу», — йдеться у заяві.

Заява бренду «DaLee» / © соцмережі

Водночас сама власниця бренду «DaLee» жорстко відповіла критикам, заявивши російською мовою, що їхні коментарі нікому не потрібні.

Засновниця бренду жіночого одягу «DaLee» Даніела Косянчук

«Хочу звернутися до людей, які пишуть: „А нах*я так дорого? Можна було машину купити“, або „Можна було віддати гроші на ЗСУ?“. Можна було б, в принципі, завалити своє жало і просто поставити лайк або пройти мимо. Якось ваші хейтерські задр*чені коментарі нах*й нікому не потрібні», — сказала дівчина.

Окрім того, після хвилі хейту, Даніела закрила свою сторінку в Instagram.

Реклама

Раніше в одному із київських ліцеїв розгорівся скандал. Директорка навчального закладу вирізнилася тим, що не дозволяла учням зайти до приміщення через їхній зовнішній вигляд.

Жінка не пускала до школи як хлопців, так і дівчат, якщо вони були в шортах чи капрі. Маленькі школярі, яких не пустили всередину, просто плакали біля воріт.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.