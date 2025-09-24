Троянди за пів мільйона: як подарунок дорожчий за середній річний дохід українця став символом марнотратства

Ціна ведемедика з троянд 536 тисяч гривень

Коли Даніелла, власниця українського бренду одягу, опублікувала в соцмережах фото гігантського ведмедя з червоних троянд, вона навряд чи очікувала, що цей романтичний жест обернеться на кризу репутації. Можливо вірусність можна було б передбачити, але точно не інформаційну кризу.

В час, коли кожен пост може стати публічною справою, межа між приватним життям і корпоративною відповідальністю стала небезпечно тонкою.

Блогери наввипередки написали про цей інцидент, бо поява прізвища політика одразу загострює почуття справедливості. А тим паче ціна питання: 536 тисяч гривень. Для порівняння, це приблизно $13,000 — сума, яка перевищує середньорічний дохід українця.

Виявиться, що прізвище депутата - вкид, але фейк ніхто не побіжить спростовувати.

Реакція онлайн-спільноти виявилася передбачувано гострою. Звинувачення у марнотратстві. Закиди про те, що такі кошти краще було б спрямувати на підтримку ЗСУ. Моральний осуд у коментарях зростав експоненційно.

Але цей інцидент — значно більше, ніж черговий епізод публічного осуду. Він демонструє зміну парадигми у тому, як суспільство сприймає корпоративну етику та особисту відповідальність бізнес-лідерів.

Можна констатувати, що часи, коли підприємці могли чітко розмежувати особисте життя та професійну діяльність, безповоротно минули. У світі, де кожен власник смартфона — потенційний журналіст, а кожна історія в Instagram може стати вечірньою новиною, поведінка засновників брендів невідворотно впливає на сприйняття їхнього бізнесу.

Це явище не нове для Заходу. Пригадайте, як Ілон Маск одним твітом обвалював акції Tesla, або як скандали навколо особистого життя засновників стартапів призводили до відтоку інвесторів. Але для України, де культура корпоративної соціальної відповідальності все ще формується, це болісний урок дорослішання.

Як експерт я бачу один тренд, що публічні очікування від бізнесу починають наближатися до тих, що традиційно висувалися до політиків. З однією критичною різницею.

Депутати, теоретично, несуть відповідальність за незадекларовані активи не лише репутаційну, а й юридичну. Підприємці відповідають виключно перед судом громадської думки. Але цей суд, як виявляється, може бути не менш суворим.

Тож, коли ти публічна постать і представляєш бренд, твій спосіб життя стає частиною корпоративного наративу. Споживачі хочуть знати: чи збігаються цінності компанії з особистими цінностями її засновників.

Для підприємців, особливо тих, хто активно використовує соцмережі для просування бізнесу, це створює складну дилему. З одного боку, персоналізація бренду — потужний маркетинговий інструмент. Споживачі прагнуть бачити обличчя за логотипом, історію за продуктом. І таким більше довіряють. А з іншого — кожен особистий момент, зафіксований онлайн, стає публічним капіталом, який може як зростати, так і знецінюватися.

Рішення бути присутнім у мережі тепер вимагає стратегічного мислення на рівні політичної кампанії. Що я публікую? Як це може бути інтерпретоване? Чи узгоджується мій спосіб життя з цінностями мого бренду і, що важливіше, з очікуваннями моєї аудиторії?

У цьому контексті формуються негласні правила нової корпоративної етики:

Прозорість стає валютою довіри. Споживачі готові пробачити багато, якщо відчувають чесність. Приховування або непослідовність — смертельні гріхи. І, звичайно, демонстрація витрат на межі марнотратства в наш час - це радше подразник, ніж символ успіху. Особливо в країні, яка перебуває у стані війни, демонстрація розкоші може сприйматися як моральна сліпота.

Особисте і корпоративне злилися. Ваші цінності як людини тепер нерозривно пов’язані з етикою вашого бізнесу.

Отже, скандал навколо троянд від депутата — симптом глибшої трансформації.

Ми спостерігаємо народження нової моделі корпоративної відповідальності, де підприємці несуть не лише економічні, а й моральні зобов’язання перед суспільством.

Для бізнес-лідерів це означає переосмислення ролі публічної персони. Бути присутнім у мережі — більше не просто маркетингова тактика. Це політичний акт, який вимагає такої ж обачності і стратегічного планування, як і передвиборча кампанія.

Різниця лише в тому, що голосування відбувається щодня — кожним лайком, покупкою та коментарем. І на відміну від виборів, ці результати можуть змінюватися миттєво.

Нагадаємо, флористка та власниця студії квітів «Freesia» Анастасія Скальницька поділилася світлиною незвичної роботи — величезного ведмедя, повністю складеного з троянд. За словами майстрині, вартість такої композиції становить 536 тисяч гривень.

Фото миттєво розлетілося мережею з підписами, що «в Києві хлопець подарував дівчині ведмедика з троянд за пів мільйона гривень». У коментарях користувачі почали критикувати замовника за марнотратство та відсутність смаку.

Разом із тим інші дописувачі взялися рахувати, на що могли б піти ці кошти для потреб армії — наприклад, на закупівлю 20–25 FPV-дронів або кількох тепловізорів.