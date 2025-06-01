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"Троянська фура": Мережа вибухнула мемами через атаку на авіацію РФ
Українці жартують, що атака на «ядерну тріаду РФ свідчить, що „СВО“ йде за планом.
Сьогодні, 1 червня, СБУ провела масштабну спецоперацію «Павутина» у Росії, внаслідок якої було уражено 41 російський літак.
Український сегмент соцмережі «вибухнув» безліччю мемів з цього приводу. ТСН.ua зібрав найкращі з них.
Таким гумором українці сприйняли інформацію, що дрони вилітали просто з вантажівок.
У Мережі нагадали, що Василь Малюк має «любов» до вантажівок, натякаючи на спецоперацію на Кримському мосту.
Українці пишають, що аналогів такої операції поки що немає у світі.
Звісно, головний герой мемів — голова СБУ Василь Малюк.
Також у Мережі вже «знайшли» і водія вантажівки.
Нагадаємо, в неділю, 1 червня, було здійснено атаку на стратегічні аеродроми у кількох регіонах вглибині Росії за допомогою безпілотників, які вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок.