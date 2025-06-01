"Троянська фура": Мережа вибухнула мемами через атаку на авіацію РФ

Спецоперація "Павутина": найкращі меми

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Сьогодні, 1 червня, СБУ провела масштабну спецоперацію «Павутина» у Росії, внаслідок якої було уражено 41 російський літак.

Український сегмент соцмережі «вибухнув» безліччю мемів з цього приводу. ТСН.ua зібрав найкращі з них.

Таким гумором українці сприйняли інформацію, що дрони вилітали просто з вантажівок.

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У Мережі нагадали, що Василь Малюк має «любов» до вантажівок, натякаючи на спецоперацію на Кримському мосту.

Зображення t.me/gonimems

Українці пишають, що аналогів такої операції поки що немає у світі.

Звісно, головний герой мемів — голова СБУ Василь Малюк.

Також у Мережі вже «знайшли» і водія вантажівки.

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Нагадаємо, в неділю, 1 червня, було здійснено атаку на стратегічні аеродроми у кількох регіонах вглибині Росії за допомогою безпілотників, які вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок.