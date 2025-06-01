ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1448
Час на прочитання
1 хв

"Троянська фура": Мережа вибухнула мемами через атаку на авіацію РФ

Українці жартують, що атака на «ядерну тріаду РФ свідчить, що „СВО“ йде за планом.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Спецоперація "Павутина": найкращі меми

Спецоперація "Павутина": найкращі меми

Сьогодні, 1 червня, СБУ провела масштабну спецоперацію «Павутина» у Росії, внаслідок якої було уражено 41 російський літак.

Український сегмент соцмережі «вибухнув» безліччю мемів з цього приводу. ТСН.ua зібрав найкращі з них.

Таким гумором українці сприйняли інформацію, що дрони вилітали просто з вантажівок.

У Мережі нагадали, що Василь Малюк має «любов» до вантажівок, натякаючи на спецоперацію на Кримському мосту.

Зображення t.me/gonimems

Зображення t.me/gonimems

Українці пишають, що аналогів такої операції поки що немає у світі.

Звісно, головний герой мемів — голова СБУ Василь Малюк.

Також у Мережі вже «знайшли» і водія вантажівки.

Нагадаємо, в неділю, 1 червня, було здійснено атаку на стратегічні аеродроми у кількох регіонах вглибині Росії за допомогою безпілотників, які вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок.

Дата публікації
Кількість переглядів
1448
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie