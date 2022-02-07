Тролейбуси по шість гривень, маршрутки – по вісім: у Херсоні вже змінилися ціни на проїзд транспортом

Тролейбуси по шість гривень, маршрутки – по вісім: у Херсоні вже змінилися ціни на проїзд транспортом

Нові тарифи діють від сьогодні.

Від сьогодні, 7 лютого, проїзд у тролейбусах Херсона здорожчав до шести гривень. У маршрутках одна поїздка коштуватиме вісім гривень.

Про це йдеться на сторінці Херсонської міської ради у Facebook.

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7 лютого набирає чинності рішення виконкому "Про встановлення тарифів на послуги міського пасажирського транспорту загального користування". Тариф на проїзд у міських тролейбусах зросте до шести гривень за поїздку.

Як йдеться у повідомленні, тарифи на послуги з перевезення на міських автобусних маршрутах загального користування складатимуть вісім гривень.

Для дітей шкільного віку, за наявності та пред’явлення водієві маршрутного автобуса учнівського квитка, на період від 1 вересня до 30 червня ціна проїзду становитиме чотири гривні.

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Раніше стало відомо, що виконком Херсонської міської ради проголосував за підвищення тарифів на перевезення громадським транспортом. Востаннє плата за проїзд у транспорті Херсона підвищували у серпні 2021 року.

Тим часом у Мережі херсонці скаржаться, що у місті стає все менше маршруток, а дістатися від одного кінця міста до іншого – це справжнісіньке випробування.